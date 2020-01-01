جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 فبراير 2020 في الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، والدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

أستكمالاً لمباريات الدور السابع والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي ليفربول الذي يحتل جدول صدارة الدوري ولم يخسر أي مباراة في البريميرليج حتى الأن مع فريق وست هام على ملعب أنفلد اليوم يسعى الريدز ببفوز بالثلاث نقاط لتحقيق رقم قياسي في حسم الدوري مبكراً، ويطمح وست هام في الفوز بالمباراة لتحسين موقعه في جدول الدوري.

بعد فوز فرانكفورت على سالزبورج بنتيجة كبيرة حيث أستطاع التفوق على خصمه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، يستضيف نادي يونيون برلين في الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الألماني.

بعد هزيمة الأهلي في السوبر المصري قبل أربعة أيام وما شهدته المباراة من أحداث يلتقي قطبي الكرة المصرية للمرة الثانية في أقل من أسبوع في مباراة ساخنة في الدوري المصري وبعد تهديدات من جانب الفريقين بالانسحاب من الدوري ومقاطعه مسابقات أتحاد الكرة بسبب العقوبات القاسية الموقعه من الأتحاد التي أغضبت الفريقين وبين شكوك حول إقامة المباراة يتمنى عشاق الكرة المصرية مشاهدة مباراة قوية وممتعه وبها روح رياضية تليق بحجم الفريقين وجماهيرهم العريقة.

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مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 فبراير "24-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - وست هام 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة فرانكفورت - يونيون برلين 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 5