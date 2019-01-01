الدوري السعودي للمحترفين 2019-20 | موعد مبارايات الهلال في الدور الأول وأهم المباريات

تعرف على مواعيد مباريات الهلال في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، الجولات، الملاعب، وأهم المباريات

أحمد جمال

لم يكن الموسم السابق للهلال كما كانت تطمح جماهير الموج الأزرق، فالزعيم لم يستطع أن يُهدي جماهيرة البطولة المحببة لهم وه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان رغم محاولتة للظرف باللقب حتى الجولة الأخيرة، إلا أن النصر تفوق بفارق نقطة واحدة فقط عن نادي القرن الآسيوي بعد أن تصدر الجدول برصيد 70 نقطة، بالإضافة إلى الخروج القاسي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد هزيمتهم بخمسة أهداف نظيفة في نصف النهائي على يد نادي التعاون.

واستبشرت الجماهير خيراً بعد مشوارهم الرائع في بطولة دوري أبطال العرب ووصولهم إلى المباراة النهائية، ولكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويُهزم الهلال على يد النجم الساحلي ليدق ناقوس الخطر مهدداً بموسم صفري وشيك للموج الأزرق، ولكن هناك أمل لإجتناب نادي القرن الآسيوي للموسم الصفري بعد تأهله لدور الـ16 في البطولة الأهم في آسيا وهي بطولة دوري أبطال آسيا، فقد استطاع الزعيم أن يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدين ضمن مجموعة ضمت فرق على مستوى عالي كالدحيل، العين والاستقلال، ليعول الجماهير على هذه البطولة لإنقاذ الموسم.

وبعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات الدول الأول من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2019-20، يستعد الهلال لخوض منافسات قوية في موسم قوي جديد يأمل جماهيره فيه أن يعود الموج الأزرق لسابق عهده من جديد، فرغم وصول الزعيم إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا والتي سيتواجه فيها مع الأهلي وصيف المجموعة الرابعة، إلا أن حب الجماهير لبطولة الدوري يفوق كل شئ ولذا فمن المتوقع أن يدخل نادي القرن الآسيوي الموسم القادم بكل ما يملك من قوة ليتصدر المشهد المحلي من بداية المسابقة التي ستبدأ في شهر أغسطس القادم، بغض النظر عن نتائج الفريق في البطولة الآسيوية والتي بالطبع بعيداً عن أنها البطولة الأهم في آسيا إلا أنها ستكون بمثابة دافع كبير للفريق لبداية موسم جديد بجاهزية وقوة.

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وفي هذا التقرير يقدم جول "Goal" النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-20، مواعيد مباريات الزعيم، الملاعب، موعد الديربيات القوية للموج الأزرق وموعد الكلاسيكو.

موعد مباريات ديربيات الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

Who is coming back? 🧐 pic.twitter.com/pfuuAxGBOa — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٣ يوليو ٢٠١٩

سيكون عشاق الهلال على موعد مع ديربيات قوية كعادة كل موسم، والتي بالطبع تحمل الكثير من التشويق والإثارة خاصة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فالموج الأزرق دائماً ما يتنافس على زعامة مدينة الرياض مع كلً من النصر والشباب، وخاصة في مبارياته مع العالمي الذي يُعد ديربي الرياض الأساسي والذي يشتعل فيها حدة المنافسة سواء داخل الملعب أو خارجه بين الجماهير العاشقة للفريقين حيث يُعد الفريقين قطبي المدينة العاصمية.

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بالإضافة إلى شيخ الأندية الذي يُصارعهم في نفس المدينة وتُعد مبارياته مع قطبي المدينة من أشرس المباريات والتي تعتبر ديربي أيضاً لا يقل قيمة عن الديربي الكبير بين الهلال والنصر، وسنستعرض في هذا الجزء مواعيد هذه المباريات الهامة التي سيخوضها الزعيم في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-20.

ديربيات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19:

الجولة المباراة الموعد الملعب الثامنة الهلال - النصر الجمعة 25 أكتوبر 2019،

26 صفر 1441،

19:55 السعودية، 18:55 مصر استاد جامعة الملك سعود الخامسة عشر الشباب - الهلال الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادى الأول 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر استاد الملك فهد الدولي

موعد مباريات كلاسيكو الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

يُطلق لقب كلاسيكو على المباريات التي تجمع الأندية الكبار ببعضها من مدن مختلفة، ويُعد أكبر وأهم كلاسيكو في المملكة هو كلاسيكو السعودية الذي يجمع بين الهلال من مدينة الرياض ضد الاتحاد الجداوي لكونهما الناديان الأكثر نجاحاً في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا لا يعني بأن هذا هو الكلاسيكو السعودي الوحيد فهناك الذي ينتظر الزعيم في الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، فهناك ايضاً كلاسيكو قوي بين الموج الأزرق والقطب الموازي في مدينة جدة وهو الأهلي الذي دائماً ما تكون مواجهاته أمام فرق جدة غاية في الحماس والقوة.

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وسنستعرض في هذا الجزء كلاسيكو الزعيم الآسيوي في الدول الأول من الدوري بالمواعيد والجولات وأيضاً الملاعب التي ستُقام عليها.

مواعيد كلاسيكو الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20:

الجولة المباراة الموعد الملعب الرابعة الاتحاد - الهلال السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية الحادية عشر الهلال - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الآخر 1441،

19:35 السعودية، 18:35 مصر استاد جامعة الملك سعود

موعد مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20