الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات النصر في الدور الأول

مع بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي تعرف على مباريات النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020

ندى الشافعي

يشتعل الحماس مع اقتراب بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي الذي من المقرر أن ينطلق يوم الخميس 22 أغسطس 2019، الموافق 21 ذو الحجة 1440 هجريًا.

شهدت النسخة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تغيراتٍ كثيرة على الكرة السعودية، كانت أبرزها زيادة عدد المحترفين لكل فريق، وهو الأمر الذي كان له دورًا كبيرًا في وضعه على الخارطة العالمية، وكان سببًا غير مباشرًا لتتويج النصر باللقب بعد صراع قوي مع الغريم التقليدي الهلال.

غاب العالمي عن منصة التتويج بالدوري السعودي لثلاث مواسم، فاللقب الأخير الذي حصده فرسان نجد كان في موسم 2014-15 وكان الثاني على التوالي، ثم دخل الفريق في نفقٍ مظلمٍ لم يستفق منه إلا في الموسم الماضي الذي نجح في نهايته في إضافة اللقب الخامس إلى من الدوري إلى خزانته على حساب الزعيم.

ستكون لدى النصر مهمة صعبة في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هي الحفاظ على اللقب، وسيكون عليه الاستعداد بكل قوته ليقدم موسم آخر لا يقل في المستوى عن ما قدمه في الموسم الماضي، لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل المنافسة الشرسة المتوقع أن تزداد على الدوري هذا الموسم، خاصةً بعد استيقاظ الاتحاد من ثباته العميق في نهاية الموسم الماضي.

وفي الأسطر التالية يقدم لكم جول موعد مباريات النصر في الدوري السعودي 2019-20..

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أهم مباريات النصر في الدوري السعودي

سيخوض النصر العديد من المباريات القوية من أهمها ديربي الرياض ضد واحدًا من أكثر الأندية جماهيريةً فى الدوري السعودي بل والوطن العربيالهلال، وذلك في الجولة الثامنة على ملعب جامعة الملك سعود في الدور الأول، كذلك الكلاسيكو بين العالمي والأهلي في الجولة الخامسة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وفى الجولة الرابعة عشر مع الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي.\

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موعد ديربي الرياض في الدوري السعودي 2019-20:

المباراة الموعد الملعب الهلال - النصر الجمعة 25 أكتوبر 2019،

26 صفر 1441،

19:55 السعودية، 18:55 مصر جامعة الملك سعود

موعد مباريات النصر ضد الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي:

المباراة الموعد الملعب الأهلي - النصر الجمعة 27 سبتمبر 2019،

28 محرم 1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر مدينة الملك عبد الله الرياصية النصر - الاتحاد الجمعة 20 ديسمبر 2019،

23 ربيع ثان 1441،

19:45 السعودية، 18:45 مصر استاد الملك فهد الدولي

جدول مباريات النصر فى الدور الأول من الدوري السعودي

سيفتتح النصر مبارياته في الموسم الجديد مع نادي ضمك يوم الجمعة 22 أغسطس 2019، وتستعد الجماهير لرؤية الفريق فى شكله الجديد بعد عودتة من معسكره الصيفي فى ألمانيا، وانضمام لاعبين جدد أبرزهم عبد الفتاح آدم.

جدول مباريات الدور الأول لنادي النصر فى الدوري السعودي: