جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 29 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات السبت 29 فبراير 2020 في الدوري السعودي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والقنوات الناقلة..

يشهد اليوم السبت عدد من اللقاءات المهمة في مختلف الدوريات الأوروبية وكذلك في الدوري السعودي أيضًا، في أسبوع سيكون مميزًا للغاية على كل محبي كرة القدم حول العالم.

البداية ستكون بالدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيشهد عدة لقاءات أبرزها تلك المواجهة التي ستجمع بين تشيلسي وبورنموث في إطار سعي البلوز للحفاظ على المركز الرابع من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، قبل أن تُختم مباريات اليوم بلقاء بين ليفربول وواتفورد، حيث سيحاول الريدز الاقتراب خطوة أخرى نحو اللقب الغائب.

في الدوري الإسباني، ستقام عدة مباريات أهمها تلك التي ستجمع بين فالنسيا وريال بتيس، وفي الدوري الألماني سيستضيف بوروسيا دورتموند وفرايبورج، وسيلعب بايرن ميونخ مع هوفينهايم حيث يدخل البافاري اللقاء منتعشًا بعد الفوز الرائع الذي حققه على تشيلسي في ستامفورد بريدج بدوري أبطال أوروبا.

المزيد من الفرق

في الدوري الفرنسي سيتواجه باريس سان جيرمان مع ديجون وموناكو مع ريمس، وبالنسبة للدوريات العربية ستُقام ثلاث مباريات في الدوري السعودي أبرزها تلك التي ستكون بين فريقي الاتحاد والشباب.

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الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم السبت 29 فبراير 2020 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 فبراير "29-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - كريستال بالاس 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 بورنموث - تشيلسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 نيوكاسل يونايتد - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 مصر beIN SPORTS HD 8 وست هام - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 مصر beIN SPORTS HD 13 EN واتفورد - ليفربول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 نابولي - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - ليفانتي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - ريال بتيس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - ألافيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 غرناطة - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني - 24 المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - بادربورن 16:30 مصر، 17:30 السعودية SKY SPORTS أوجسبورج - بوروسيا مونشنغلادباخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS MAX 8 FR هوفينهايم - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 بوروسيا دورتموند - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS HD 7 كولن - شالكة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ديجون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 6 مونبيليه - ستراسبورج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 موناكو - ريمس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 أميان - ميتز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 9 بريست - أنجيه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 10 تولوز - رين 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 6