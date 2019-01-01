الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات الفرق الكبار في الدور الأول من الدوري

تقدم النسخة العربية من جول كل ما تريد معرفته عن مباريات الفرق الكبار في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، الجولة، الموعد والملاعب

أحمد جمال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2019-20، ليبدأ مشوار جديد مثير نحو لقب النسخة الجديدة والتي سنشاهد فيها الكثير من المباريات القوية والممتعة مثلما أستمتعنا بالموسم الماضي من دوري الأمير محمد بن سلمان، والذي انتهى بتتويج النصر بالبطولة الأغلى في المملكة بعد أن وصل إلى النقطة 70 وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال أقرب منافسيه والذي حقق الوصافة برصيد 69 نقطة.

وقد تم الإعلان عن معايير ترتيب المباريات وفقاً لبعض الشروط كأن لا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول أو المستوى الرابع، وأن تكون مباريات الجولة الأولى بين فرق المستوى الأول ضد فرق المستوى الرابع، بينما تتواجه فرق المستوى الثاني ضد فرق المستوى الثالث، وأن لا تقام مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية الكبار ( الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد) في جولة واحدة، بالإضافة إلى بعض المعايير الآخرى مثل أن يكون تسلسل جولات الدور الثاني إنعكاساً لتسلسل جولات الدور الأول.

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وفي هذا التقرير يقدم Goal النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن ديربي الرياض، ديربي جدة، ديربي القصيم والكلاسيكو بين أكبر الفرق السعودية في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

موعد مباريات أهم الديربيات في الدوري السعودي للمحترفين

11 ملعب يحتضن 240 مباراة في #الدوري_السعودي_للمحترفين للموسم الرياضي 2019 / 2020 والذي سيتم الإعلان عن جدوله اليوم .. pic.twitter.com/lIkXrD8jzt — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ يوليو ٢٠١٩

سيكون عشاق كرة القدم في السعودية والوطن العربي على موعد مع ديربيات قوية كعادة كل موسم، والتي بالطبع تحمل الكثير من التشويق والإثارة خاصة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وسنستعرض في هذا الجزء أقوى وأشهر مباريات الديربي في المملكة السعودية ومواعيدها.

ديربي الرياض

يُطلق اسم ديربي الرياض على المباراة التي تجمع بين قطبي العاصمة وهما الهلال والنصر والذي يُعد من أقوى الديربيات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة أيضاً إلى الشباب الذي من نفس المدينة وتُعد مبارياته مع قطبي المدينة العاصمية من أشرس المباريات والتي هي ديربي أيضاً في حد ذاتها، وبالفعل سيكون أول ديربي سعودي في الدوري السعودي للمحتريفن 2019-20 بين العالمي وشيخ الأندية ضمن الجولة الثالثة، ثم ستتبعها مباراة قمة ديربيات الرياض بين الهلال والنصر ضمن مباريات الجولة الثامنة، وفي الآخير سيتلاقى كلً من فارس نجد والزعيم ضمن الجولة الثالثة عشر.

الجولة المباراة الموعد الملعب الثالثة النصر - الشباب الجمعة 13 سبتمبر 2019،

14 محرم 1441،

20:35 السعودية، 19:35 مصر استاد الملك فهد الدولي الثامنة الهلال - النصر الجمعة 25 أكتوبر 2019،

26 صفر 1441،

19:55 السعودية، 18:55 مصر استاد جامعة الملك سعود الخامسة عشر الشباب - الهلال الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادى الأول 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر استاد الملك فهد الدولي

ديربي جدة

بالطبع لا نستطيع التحدث عن الديربيات السعودية دون أن نذكر ديربي جدة والذي يُطلق عادة على المباراة التي تجمع بين قطبي مدينة جدة الأشهر وهما الأهلي والاتحاد، حيث دائماً ما تخطف مباراتهم الأضواء لما تحمله من ندة وحماس منقطع النظير ليس فقط بين لاعبي الفريقين ولكن بين جمهوري الفريقين الذين يملؤون المدرجات بالأهازيج الحماسية طوال الـ90 دقيقة، وسيتواجه الراقي والعميد في الجولة التاسعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

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الجولة المباراة الموعد الملعب التاسعة الأهلي - الاتحاد الجمعة 1 نوفمبر 2019،

4 ربيع الأول 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية

ديربي القصيم

يُطلق اسم ديربي القصيم على المباراة التي تجمع بين فرق مدينة بريدة بالقصيم وهما الرائد والتعاون، ودائماً ما تكون مباراتهم مليئة بالندية والإثارة حيث أصبحت مواجهاتهم حديث الكبار والصغار في المجالس ولكافة الرياضيين بمدينة بريدة، ودائماً ما تكون مبارياتهم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة، وسيكون عشاق هذا الديربي على موعد لمشاهدة رائد التحدي في مواجهة سكري القصيم ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

الجولة المباراة الموعد الملعب الرابعة الرائد - التعاون الخميس 19 سبتمبر 2019،

20 محرم 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية

موعد مباريات الكلاسيكو في الدوري السعودي للمحترفين

يُطلق لقب كلاسيكو على المباريات التي تجمع الأندية الكبار ببعضها من مدن مختلفة، ويُعد أكبر وأهم كلاسيكو في المملكة هو كلاسيكو السعودية الذي يجمع بين الهلال من مدينة الرياض ضد الاتحاد الجداوي لكونهما الناديان الأكثر نجاحاً في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا لا يعني بأن هذا هو الكلاسيكو السعودي الوحيد فهناك أكثر من كلاسيكو أيضاً مثل مباريات العميد ضد كلً من النصر والشباب، وأيضاً مباريات الأهلي ضد جميع فرق الرياض الثلاث.

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