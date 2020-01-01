مواعيد مباريات الجولة 24 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني 2019-20

ستكون بداية الأسبوع 24 من الدوري الإٍسباني بقمة قوية بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد ، يوم الجمعة القادم 14 فبراير 2020 ميلاديًا الموافق 20 جمادى الآخرة 1441 هجريًا.

تنتظر برشلونة مباراة صعبة في اليوم الثاني من الجولة 24 في الليجا، حيث سيواجه خيتافي القوي هذا الموسم والمتواجد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد البلاوجرانا في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، وهو لقاء هام جدًا بالنسبة للفريقين، فالكتلان عليهم الفوز للاقتراب من الملكي المتصدر، والأزرق العاصمي عليه الفوز للهروب من الروخيبلانكوس إذا فاز على الخفافيش.

مباراة قوية أخرى ستكون يوم السبت ستجمع بين فياريال وليفانتي، كما سيواجه عرناطة بلد الوليد في ختام اليوم الثاني.

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بداية اليوم الأخير من الجولة سيكون مباراة قوية بين إشبيلية مطارد أتلتيكو مدريد، وإسبانيول الذي يسعى للخروج من المركز الأخير المتواجد به حتى الآن، كما سيحل ريال سوسيداد ضيفًا على إيبار قبل مباراة أتلتيك بلباو وأوساسونا، وفي الختام سيستضيف ريال مدريد المتصدر سيلتا فيجو صاحب المركز السابع عشر.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة فالنسيا - أتلتيكو مدريد ميستايا الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 مايوركا - ألافيس إيبيروستار السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادي الآخر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - خيتافي كامب نو السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فياريال - ليفانتي المادريجال السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 غرناطة - بلد الوليد لوس كارمينيس السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - إسبانيول رامون سانشيز الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادي الآخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - ريال بيتيس بوتاركي الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادي الآخر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إيبار - ريال سوسيداد مونيسيبال دي إيبوروا الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بلباو - أوساسونا سان ماميس الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - سيلتا فيجو سانتياجو بيرنابيو الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

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للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة كليمون لونجليه - برشلونة لويس سواريز - برشلونة دانييل جارسيا - أتلتيك بلباو روبيرتو خيمينيز - ألافيس إيكر مونياين - أتلتيك بلباو توماس بينيا - ألافيس نبيل فقير - ريال بيتيس دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد هوجو مايو - سيلتا فيجو كيران تريبيير - أتلتيكو مدريد تشارليس - إيبار ماركو أسينسيو - ريال مدريد ديداك فيلا - إسبانيول ألبيرتو مورينو - فياريال داميان سواريز - خيتافي باو توريس - فياريال دومينجوس دوارتي - غرناطة نيدير لوزانو - غرناطة روبيرتو سولدادو - غرناطة أليكساندر شيمانوفسكي - ليجانيس كينيث أوميرو - ليجانيس آسير إياراميندي - ريال سوسيداد بورتو - ريال سوسيداد إيزيكيل جاراي - فالنسيا أليساندرو فلورينزي - فالنسيا ياسبر سيليسين - فالنسيا جابرييل باوليستا - فالنسيا

ترتيب الدوري الإسباني: