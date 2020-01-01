مواعيد مباريات الجولة 23 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة والعشرين في الدوري الإسباني 2019-20

تنطلق مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني مساء الجمعة الموافق 7 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 13 جمادي الآخر 1441، وذلك بمواجهة ديبورتيفو ألافيش مع إيبار.

ليفانتي سيستضيف ليجانيس ظهر السبت، قبل أن يُلاقي فالنسيا خيتافي، وكذلك بلد الوليد مع فياريال، ثم تأتي مباراة هامة بين أتلتيكو مدريد وغرناطة.

يوم الأحد هو اليوم الموعود، حيث يلتقي برشلونة مع ريال بيتيس في مباراة عودة كيكي سيتين إلى ناديه القديم، كما يلتقي ريال مدريد مع أوساسونا لمواصلة الصدارة، وإشبيلية مع سيلتا فيجو.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ديبورتيفو ألافيش - إيبار مينديزوروتزا الجمعة 7 فبراير 2020،

13 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - ليجانيس سيوداد دي فالنسيا السبت 8 فبراير 2020،

14 جمادي الآخر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - فالنسيا

كوليسيوم ألفونسو بيريز

السبت 8 فبراير 2020،

14 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - فياريال نويفو خوسيه زوريلا السبت 8 فبراير 2020،

14 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - غرناطة واندا ميتروبوليتانو السبت 8 فبراير 2020،

14 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - ريال مايوركا كورنيلا البرات الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادي الآخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - أتلتيك بلباو أنويتا الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادي الآخر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - ريال مدريد سادار الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - إشبيلية بالايدوس الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - برشلونة بينيتو فيامارين الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

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للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة رودريجو إيلي - ألافيس لويس سواريز - برشلونة زهير فضال - ريال بتيس إيفان فيلار - سيلتا فيجو إياجو أسباس - سيلتا فيجو إيكر مونيان - أتلتيك بيلباو ماركو روكا - إسبانيول دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد إيفان كويلار - ليجانيس آسير إياراميندي - ريال سوسيداد دراكو برسناك - أوساسونا إيدين هازارد - ريال مدريد دييجو كارلوس - إشبيلية ماكو أسينسيو - ريال مدريد - ألبيرتو مورينو - فياريال - جيرارد مورينو - فياريال -

ترتيب الدوري الإسباني: