موعد مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟..

جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز تستعد لأن تنطلق مساء الجمعة الموافق 10 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 15 جمادي الأول 1441 هجريًا، عندما يلتقي وست هام مع شيفيلد يونايتد على ملعب برامل لين آرينا.

ثم يبدأ السبت الممتاز حيث المتعة المضمونة والمباريات الحُبلى بالإثارة، عندما يلتقي أرسنال مع كريستال بالاس، ثم يستضيف تشيلسي بيرنلي ويلقي مانشستر يونايتد مع نوريتش سيتي.

القمة الكبرى تأتي ليلًا، عندما ينتقل ليفربول لملعب توتنهام ليُلاقي السبيرز الذي يُعاني الأمرين بسبب الإصابات، في مباراة يتوقع أنها لن تكون بالسهلة أبدًا على كتيبة يورجن كلوب في ظل وجود جوزيه مورينيو في النادي اللندني.

وتختتم الجولة مساء الأحد بمباراتي بورنموث وواتفورد، ثم مانشستر سيتي ينتقل للفيلا بارك ويُلاقي أستون فيلا.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

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مواعيد مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة شيفيلد يونايتد - وست هام برامل لين الجمعة 10 يناير 2020،

15 جمادي الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية مايك أوليفر beIN SPORTS HD 2 كريستال بالاس - أرسنال سيلرست بارك السبت 11 يناير 2020،

16 جمادي الأول 1441،

14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - بيرنلي ستامفورد بريدج السبت 11 يناير 2020،

16 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 2 إيفرتون - برايتون جوديسون بارك السبت 11 يناير 2020،

16 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD ليستر سيتي - ساوثامبتون كينج باور السبت 11 يناير 2020،

16 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي أولد ترافورد السبت 11 يناير 2020،

16 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD ولفرهامبتون - نيوكاسل مولينو السبت 11 يناير 2020،

16 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD توتنهام - ليفربول توتنهام السبت 11 يناير 2020،

16 جمادي الأول 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD بورنموث - واتفورد دين كورت الأحد 12 يناير 2020،

17 جمادي الأول 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - مانشستر سيتي فيلا بارك الأحد 12 يناير 2020،

17 جمادي الأول 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD2

أبرز الغائبين عن الجولة 22 في الدوري الإنجليزي:

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للإصابة للإيقاف هاري كين - توتنهام كالوم تشامبرز - أرسنال موسى سيسوكو - توتنهام دييجو ريكو - بورنموث ديان لوفرين - ليفربول جيف هيندريك - بيرنلي فابينيو - ليفربول ماتيو كوفاسيتش - تشيلسي ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد جورجينيو فينالدوم - ليفربول لا يوجد إيمريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد ديفيد سيلفا - مانشستر سيتي لا يوجد أندريه جوميز - إيفرتون لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد ميشيل فورم - توتنهام لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2020: