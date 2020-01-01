مواعيد مباريات الجولة 22 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية والعشرين في الدوري الإسباني 2019-20

أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة الثانية والعشرين من ا لدوري الإسباني 2019-20 يوم السبت القادم 1 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 7 جمادى الأخر 1441 هجرياً، وستكون ضربة البداية بمباراة ستجمع بين غرناطة صاحب الترتيب الحادي عشر عندما يستضيف المتذيل أسبانيول على ملعبه ووسط جمهوره.

وفي نفس اليوم ستقام عدة لقاءات أبرزها على الإطلاق ديربي مدريد الذي سيجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، ثم سيتقابل ريال مايوركا مع بلد الوليد في صراع الهروب من مؤخرة الترتيب، قبل أن تُختم مباريات اليوم بمواجهة بين فالنسيا وسيلتا فيجو.

سيقام في اليوم الثاني والأخير لهذه الجولة 6 لقاءات، ستكون البداية بمباراة ليجانيس الذي يصارع للهروب من مناطق الهبوط عندما يستضيف ريال سوسيداد الذي ينافس على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

أبرز ما تبقى من مباريات الأحد هو مباراتي إشبيلية مع ألافيس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وختام الجولة باللقاء الذي سيكون بين برشلونة وليفانتي، حيث يسعى البلاوجرانا بقيادة سيتين لخسارة الأسبوع الماضي أمام الخفافيش.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة غرناطة - إسبانيول لوس كارمينيس السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الأخر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد سانتياجو برنابيو السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الأخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مايوركا - بلد الوليد إيبيرو ستار السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الأخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD فالنسيا - سيلتا فيجو ميستايا السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الأخر 1441،

22:00 مصر، 23:00السعودية beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - ريال سوسيداد بورتاركي البلدي الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الأخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إيبار - ريال بتيس بلدية إيبوروا الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الأخر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بلباو - خيتافي سان ماميس الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الأخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فياريال - أوساسونا لا سيراميكا الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الأخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD إشبيلية - ألافيس رامون سانشيز بيزخوان الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الأخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ليفانتي كامب نو الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الأخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة الـ22 من الليجا زيدان يدافع عن سيتين ويطالب نجوم ريال مدريد بالمزيد

للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة رودريجو إيلي - ألافيس لويس سواريز - برشلونة زهير فضال - ريال بتيس إيفان فيلار - سيلتا فيجو إياجو أسباس - سيلتا فيجو إيكر مونيان - أتلتيك بيلباو ماركو روكا - إسبانيول دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد إيفان كويلار - ليجانيس آسير إياراميندي - ريال سوسيداد دراكو برسناك - أوساسونا إيدين هازارد - ريال مدريد دييجو كارلوس - إشبيلية ماكو أسينسيو - ريال مدريد - ألبيرتو مورينو - فياريال - جيرارد مورينو - فياريال -

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 22 من الدوري الإسباني 2019-20