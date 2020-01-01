مواعيد مباريات الجولة 20 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة العشرين في الدوري الإسباني 2019-20

أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة العشرين من ا لدوري الإسباني 2019-20 يوم الجمعة القادمة 17 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 22 جمادى الأول 1441 هجرياً، وستكون ضربة البداية بمواجهة ستجمع بين ليجانيس الذي يصارع على البقاء وبين خيتافي صاحب الترتيب السابع الذي ينافس على المراكز الأوروبية.

في اليوم التالي، ستقام عدة مباريات حيث سيستضيف ليفانتي فريق ألافيس في لقاء الهروب للمنطقة الدافئة بالجدول، وسيحل إشبيلية ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، وسيلعب أوساسونا ضد بلد الوليد في مباراة متكافئة بين الطرفين وكل الاحتمالات بها واردة، قبل أن يختتم اليوم الثاني باستضافة إيبار لأتلتيكو مدريد.

في أخر أيام الجولة العشرين سيحاول ريال مايوركا الابتعاد عن التواجد في مؤخرة الترتيب ولكن المهمة لن تكون سهلة لأن خصمه هو فالنسيا، وفي لقاء ممتع منتظر سيتواجه ريال بيتيس مع ريال سوسيداد، وسيسعى إسبانيول لبدء مرحلة جديدة ما بعد الديربي لترك ذيل الترتيب عندما يسافر لملاقاة فياريال.

ستُختتم مباريات الأسبوع سيلعب أتلتيك بلباو الذي يتواجد في المركز الثامن ضد سيلتا فيجو المهدد بالهبوط لاحتلاله المركز السابع عشر، وسيلعب برشلونة أولى مباريات تحت قيادة سيتين على ملعبه ووسط جمهوره ضد غرناطة.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

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موعد مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني 2019-20

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليجانيس - خيتافي بوتاركي البلدي الجمعة 17 يناير 2020،

22 جمادى الأول 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - ألافيس سيوداد دي فالنسيا السبت 18 يناير 2020،

23 جمادى الأول 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - إشبيلية سانتياجو برنابيو السبت 18 يناير 2020،

23 جمادى الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - بلد الوليد السادار السبت 18 يناير 2020،

23 جمادى الأول 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 إيبار - أتلتيكو مدريد بلدية إيبوروا السبت 18 يناير 2020،

23 جمادى الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مايوركا - فالنسيا إيبيروستار الأحد 19 يناير 2020،

24 جمادى الأول 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - ريال سوسيداد بينيتو فيامارين الأحد 19 يناير 2020،

24 جمادى الأول 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فياريال - إسبانيول لا سيراميكا الأحد 19 يناير 2020،

24 جمادى الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتتيك بلباو - سيلتا فيجو سان ماميس الأحد 19 يناير 2020،

24 جمادى الأول 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - غرناطة كامب نو الأحد 19 يناير 2020،

24 جمادى الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

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للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة مبارك واكاسو - ألافيس ويليام كارفاليو - ريال بتيس فرانكي دي يونج - برشلونة إيفان فيلار - سيلتا فيجو نبيل فقير - ريال بيتيس إيكر مونيان - أتلتيك بيلباو زهير فضال - ريال بيتيس دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد باولو أوليفيرا - إيبار كريستيانو بيتشيني - فالنسيا أنخيل مونتيرو - غرناطة إيدين هازارد - ريال مدريد نيكولا فوكيفيتش - ليفانتي مارسيلو - ريال مدريد لوكاس أوكامبوس - إشبيلية ماركو أسينسيو - ريال مدريد إيجور زوبيلديا - ريال سوسيداد ماتياس فارجاس - إسبانيول -

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 20 من الدوري الإسباني 2019-20