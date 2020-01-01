مواعيد مباريات الجولة 19 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة التاسعة عشر في الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات الجولة التاسعة عشر من ا لدوري الإسباني 2019-20 يوم الجمعة القادمة 3 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 8 جمادى الأول 1441 هجرياً، وستكون البداية بمواجهة بلد الوليد ضد ليجانيس ، قبل أن نتابع مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو في العاشرة مساءً على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وفي اليوم الثاني من الجولة سيكون ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على ختافي عندما يستضيف الآخير الميرينجي على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في حين سيستضيف أتلتيكو مدريد ليفانتي على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وفي ختام اليوم الثاني من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني سنتابع مباراة قوية وهامة بين إسبانيول و برشلونة باستاد كورنيلا البرات.

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وفي آخر أيام الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، سيحل فياريال ضيفاً على ريال سوسيداد ، قبل أن يلتقي ألافيس و ريال بيتيس في صراع الهروب من القاع، بينما ستكون مباراة سيلتا فيجو و أوساسونا هي المباراة الأخيرة في الجولة والتي سنتابعها في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الأحد.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني 2019-20

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - ليجانيس نويفو خوسيه زوريلا الجمعة 3 يناير 2020،

8 جمادى الأول 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - أتلتيك بيلباو رامون سانشيز بيزخوان الجمعة 3 يناير 2020،

8 جمادى الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - إيبار ميستايا السبت 4 يناير 2020،

9 جمادى الأول 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - ريال مدريد كوليسيوم ألفونسو بيريز السبت 4 يناير 2020،

9 جمادى الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - ليفانتي واندا ميتروبوليتانو السبت 4 يناير 2020،

9 جمادى الأول 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - برشلونة كورنيلا البرات السبت 4 يناير 2020،

9 جمادى الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 غرناطة - مايوركا لوس كارمينيس الأحد 5 يناير 2020،

10 جمادى الأول 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - فياريال أنويتا الأحد 5 يناير 2020،

10 جمادى الأول 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ألافيس - ريال بتيس مينديزوروتزا الأحد 5 يناير 2020،

10 جمادى الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - أوساسونا بالايدوس الأحد 5 يناير 2020،

10 جمادى الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

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للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة نيستور أراوخو - سيلتا فيجو ويليام كارفاليو - ريال بتيس فابيان أوريانا - إيبار إيفان فيلار - سيلتا فيجو سيرخيو راموس - ريال مدريد إيكر مونيان - أتلتيك بيلباو إستيبان جرانيرو - إسبانيول دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد ماتياس أوليفيرا - خيتافي كريستيانو بيتشيني - فالنسيا ماكسيم جونالونز - غرناطة إيدين هازارد - ريال مدريد انتي بوديمير - مايوركا مارسيلو - ريال مدريد إدريسو بابا - مايوركا ماركو أسينسيو - ريال مدريد فاكوندو رونكاليا - أوساسونا ماتياس فارجاس - إسبانيول سيرخيو ريجيلون - إشبيلية

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 19 من الدوري الإسباني 2019-20