مواعيد مباريات الجولة 18 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة عشر في الدوري الإسباني 2019-20

أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة الثامنة عشر من ا لدوري الإسباني 2019-20 يوم الجمعة القادمة 20 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 23 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستكون البداية بمواجهة إيبار الذي يحاول البقاء في المنطقة الدافئة عندما يواجه غرناطة صاحب الترتيب التاسع على ملعب بلدية إيبوروا.

وفي اليوم التالي من الجولة سيستضيف برشلونة فريق ألافيس على ملعبه كامب نو في لقاء من المفترض أن يكون سهلًا للعملاق الكتالوني، كما سيسعى إشبيلية لتعويض الخسارة التي تعرض لها الجولة الماضية عندما يسافر لملاقاة مايوركا الذي يرغب بالهروب من منطقة الخطر.

في ختام يوم السبت سيتقابل بلد الوليد مع فالنسيا في مباراة سيحاول من خلالها الخفافيش مواصلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة، من أجل مواصلة الضغط على المركز الرابع خاصًة وأنه يبتعد عنهم بفارق ثلاث نقاط فقط.

وفي اليوم الثالث والأخيرة ستُقام عدة مباريات أبرزها استضافة ريال بيتيس لفريق أتلتيكو مدريد في مباراة صعبة للروخيبلانكوس، قبل أن تُختتم الجولة بمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة إيبار - غرناطة ملعب بلدية إيبوروا الجمعة 20 ديسمبر2019 ميلادياً،

23 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مايوركا - إشبيلية إيبيروستار السبت 21 ديسمبر 2019 ميلادياً،

24 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ألافيس كامب نو السبت 21 ديسمبر 2019 ميلادياً،

24 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فياريال - خيتافي لا سيراميكا السبت 14 ديسمبر 2019 ميلادياً،

17 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - فالنسيا نويفو خوسيه زوريلا السبت 14 ديسمبر 2019 ميلادياً،

17 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - إسبانيول بورتاركي البلدي الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلادياً،

25 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - ريال سوسيداد السادار الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلادياً،

25 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد بينيتو فيامارين الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلادياً،

25 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - سيلتا فيجو سيوداد دي فالنسيا الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلادياً،

25 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - أتلتيك بلباو سانتياجو برنابيو الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلادياً،

25 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة الـ18 من الليجا

للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة أندير كابا - أتلتيك بلباو ويليام كارفاليو - ريال بتيس فابيان أوريانا - إيبار إيفان فيلار - سيلتا فيجو كاسيميرو - ريال مدريد شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد روبين ألكاراز - بلد الوليد دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد لا يوجد كريستيانو بيتشيني - فالنسيا لا يوجد إيدين هازارد - ريال مدريد لا يوجد خاميس رودريجيز - ريال مدريد لا يوجد ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد مارسيلو - ريال مدريد لا يوجد

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 18 من الدوري الإسباني 2019-20