مواعيد مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020

ستنطلق مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل 14 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 ربيع الأخرة 1441 هجرياً، وستكون البداية بمواجهة متكافئة ستجمع بين بريشيا الذي يتواجد في مراكز الهبوط وليتشي الذي لا يبتعد عنها كثيراً.

في نفس اليوم، سيلعب نابولي أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد "جاوتوز" ضد بارما الذي يملك نفس الرصيد من النقاط ويقدم موسم رائع، قبل أن يكون مسك ختام السبت بديربي المنارة الذي سيجمع بين جنوى وسامبدوريا اللذان يصارعان على البقاء.

سيشهد اليوم التالي، بعض المواجهات المرتقبة، بدايةً بمباراة ميلان الذي يتحسن ببطء مع بيولي ضد ساسولو، وسيسعى يوفنتوس لتعويض خسارته في الجولة الماضية ضد لاتسيو من أجل مواصلة مطاردة النيراتزوري على الصدارة.

سيتقابل روما مع سبال في مباراة تبدو سهلة نظرياً للذئاب الذين تطوروا بشدة مؤخراً تحت قيادة فونيسكا، حيث يتواجد الجيالوروسي في المركز الخامس برصيد 29، وسيرغب الإنتر في الحفاظ على المركز الأول عندما يستضيفه فيورنتينا في مباراة لن تكون سهلة أبداً للمتصدر برغم الموسم السئ الذي يقدمه الفيولا.

ستقام يوم الاثنين المقبل مباراة وحيدة ولكنها ستكون مثيرة للغاية، بين لاتسيو الذي يحتل المركز الثالث ويبتعد عن الصدارة بخمس نقاط فقط، وكالياري رابع الترتيب والحصان الأسود لهذا الموسم والذي ينافس على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 16:

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بريشيا - ليتشي ماريو ريجامونتي السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 نابولي - بارما سان باولو السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الأخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 جنوى - سامبدوريا لويجي فيراريس السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - تورينو مارك بينتجودي الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الأخرة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 ميلان - ساسولو سان سيرو الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 بولونيا - أتالانتا ريناتو دالارا الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 يوفنتوس - أودينيزي أليانز ستاديوم الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 روما - سبال أولمبيكو الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الأخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا - الإنتر أرتيميو فرانكي الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 كالياري - لاتسيو سانت إيليا الاثنين 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 16 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جيورجيو كيليني - يوفنتوس أندريا سيستانا - بريشيا دوجلاس كوستا - يوفنتوس روبين أولسن - كالياري فوزي غلام - نابولي جوران بانديف - جنوى مالكويه - نابولي خوان كوادرادو - يوفنتوس لورينزو تونيلي - نابولي نيكولا ماكسيموفيتش - نابولي أليكسيس سانشيز - الإنتر لا يوجد ماتيو بوليتانو - الإنتر لا يوجد ستيفانو سينسي - الإنتر لا يوجد نيكولو باريلا - الإنتر لا يوجد أليساندرو فلورينزي - روما لا يوجد ليوناردو سبيناتزولا - روما لا يوجد بريان كريستانتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستيا - روما لا يوجد نيكولا كالينيتش - روما لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: