مواعيد مباريات الجولة 16 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

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أبانوب صفوت

ستنطلق مباريات الجولة السادسة عشر من ا لدوري الإسباني يوم الجمعة القادمة 6 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 9 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستكون ضربة البداية بمواجهة قوية للغاية ستجمع بين فياريال وأتلتيكو مدريد.

وفي اليوم التالي من الجولة سيتواجه ريال مدريد مع إسبانيول في لقاء يبدو سهل نظرياً للملكي بسبب الموسم السئ للفريق الكتالوني، وستقام مباراة ديربي فالنسيا بين الخفافيش وليفانتي في لقاء مثير منتظر بين الطرفين.

سيتقابل برشلونة على ملعبه ووسط جمهوره مع ريال مايوركا الذي يتواجد بقرب مناطق الهبوط، وفي مباريات الأحد سيحاول أتلتيك بلباو الحفاظ على مركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا عندما يستضيف ريال بتيس في مباراة مرتقبة.

وفي نهاية الجولة سيلعب إشبيلية صاحب الترتيب الثالث مع أوساسونا الذي بدأ الموسم بشكل جيد قبل أن يحتل المركز التاسع بعد أن تراجع قليلاً في الأسابيع الأخيرة، حيث سيحاول الفريق الأندلسي مواصلة الضغط على ريال مدريد وبر شلونة.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فياريال - أتلتيكو مدريد لا سيراميكا الجمعة 6 ديسمبر2019 ميلادياً،

9 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - إسبانيول سانتياجو برنابيو السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً،

10 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

14:00 مصر، 15:00 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3 غرناطة - ألافيس لوس كارمينيس السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً،

10 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - فالنسيا سيوداد دي فالنسيا السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً،

10 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ريال مايوركا كامب نو السبت 7 نوفمبر 2019 ميلادياً،

10 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3 إيبار - خيتافي بلدية إيبوروا الأحد 8 ديسمبر 2019 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

13:00 مصر، 14:00 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3 ريال بتيس - أتلتيك بلباو بينيتو فيامارين الأحد 8 ديسمبر 2019 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

15:00 مصر، 16:00 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - ريال سوسيداد نويفو خوسيه زوريلا الأحد 8 ديسمبر 2019 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - سيلتا فيجو بورتاركي البلدي الأحد 8 ديسمبر 2019 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - إشبيلية السادار الأحد 8 ديسمبر 2019 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية لم يُحدد بعد beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة الـ16 من الليجا

للإصابة للإيقاف نيلسون سيميدو - برشلونة أنخيل كوريا - أتلتيكو مدريد ويليام كارفاليو - ريال بتيس جاسون - خيتافي إيفان فيلار - سيلتا فيجو فاكوندو رونكاليا - أوساسونا شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد جوسبا زالدوا - ريال سوسيداد دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد فيكتور سانشيز ماتا - إسبانيول ألكسندر شيمانوفسكي - ليجانيس لا يوجد إدينالدو نالدو - إسبانيول لا يوجد خاميس رودريجيز - ريال مدريد لا يوجد ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد آسير إياراميندي - ريال سوسيداد لا يوجد

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 16 من الدوري الإسباني 2019-20