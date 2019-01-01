مواعيد مباريات الجولة 15 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة 15 في الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباراة بلد الوليد وسيلتا فيجو يوم الجمعة القادمة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الآخر 1441 هجرياً، لتعلن عن بدء الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

وفي اليوم الثاني من الجولة يحل ريال مدريد ضيفاً على ألافيس في الثانية عصر يوم السبت على ملعب مينديزوروتزا، قبل أن يلتقي فالنسيا بفايريال في العاشرة مساءً باستاد ميستايا.

وفي حين أن أوساسونا سيحل ضيفاً على إسبانيول في ثالث أيام الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، يستضيف إشبيلية فريق ليجانيس الذي قدم مباراة رائعة في الجولة السابقة أمام برشلونة على الرغم من الخسارة.

وفي نهاية الجولة وتحديداً في تمام الساعة العاشرة من مساءً يوم الأحد سنكون على موعد مع قمة الجولة عندما يحل البلاوجرانا ضيفاً على أتلتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو، في مباراة هامة من شأنها أن تُغير شكل جدول الترتيب بشكل كبير، حيث يحتل الفريق الكتالوني الصدارة برصيد 28 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الأتليتي.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني 2019-20

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة سيلتا فجو - بلد الوليد بالاديوس الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً،

2 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية خافيير ألبيرتو روخاس beIN SPORTS HD 3 ألافيس - ريال مدريد مينديزوروتزا السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

3 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

14:00 مصر، 15:00 السعودية جييرمو كوادرا فرنانديز beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - إيبار أنويتا السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

3 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كارلوس ديل سيرو جراندي beIN SPORTS HD 3 مايوركا - ريال بتيس إيبيروستار السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

3 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية خوان مارتينيز مونويرا beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - فياريال ميستايا السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

3 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سيزار سوتو جرادو beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - ليجانيس رامون سانشيز بيزخوان الأحد 1 ديسمبر 2019 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

13:00 مصر، 14:00 السعودية ريكاردو دي بورجوس بينغويشيا beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بيلباو - غرناطة سان ماميس الأحد 1 ديسمبر 2019 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

15:00 مصر، 16:00 السعودية أدريان كورديرو فيجا beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - أوساسونا كورنيلا البرات الأحد 1 ديسمبر 2019 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ماريو ميليرو لوبيز beIN SPORTS HD 3 خيتافي - ليفانتي كوليسيوم ألفونسو بيريز الأحد 1 ديسمبر 2019 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية كزافييه إسترادا فرنانديز beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - برشلونة واندا ميتروبوليتانو الأحد 1 ديسمبر 2019 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنتونيو ماتيو لاهوز beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة الخامسة عشر من الليجا

للإصابة للإيقاف جوردي ألبا - برشلونة سيرجيو بوسكيتس - برشلونة نيلسون سيميدو - برشلونة أنايتز أربيا - إيبار روبين بلانكو - سيلتا فيجو خايمي ماتا - خيتافي شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد ماورو أرامباري - خيتافي دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد روكي ميسا - ليجانيس ألكسندر شيمانوفسكي - ليجانيس خوسيه كامبانيا - ليفانتي إدينالدو نالدو - إسبانيول لوكاس أوكامبوس - إشبيلية خاميس رودريجيز - ريال مدريد فيسنتي إيبورا - فياريال ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد آسير إياراميندي - ريال سوسيداد لا يوجد

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 15 من الدوري الإسباني 2019-20