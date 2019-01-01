مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، الترتيب والقنوات الناقلة

الغيابات، موعد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة العاشرة من الدوري المصري 2019-20

أبانوب صفوت

تبدأ مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري 2019-20 يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، الموافق 26 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ستُفتتح بمواجهة متكافئة ستجمع بين الإسماعيلي والمقاولون العرب.

في نفس اليوم سيتقابل المتصدر الأهلي مع فريق الاتحاد السكندري مفاجأة الموسم حتى الآن والذي يحتل الترتيب الثاني برصيد 20 نقطة ولكنه لعب مباراتين أكثر من المارد الأحمر، ويعد اللقاء القادم فرصة من أجل تقليص الفارق.

في اليوم التالي ستُقام عدة مباريات أبرزها تلك التي ستُلعب بين الإنتاج الحربي والزمالك على ملعب الأول، ويسعى الفارس الأبيض لتعويض إخفاقه في الجولات الماضية من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى، بعد الأزمة التي نشبت بين اللاعبين والإدارة لتأخر سداد المستحقات.

وفي آخر أيام الجولة سنتابع مباراة طلائع الجيش ضد المصري، قبل أن تُختتم الجولة بمباراة بيراميدز ووادي دجلة، في أولى مباريات الفريق بعد إقالة المدير الفني ديسابير .

اتحاد الكرة يخاطب وزارة الرياضة لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2019-20، الملاعب، أبرز الغائبين وجدول الترتيب.

موعد مباريات الدوري المصري 2019-20 - الجولة العاشرة:

الإسماعيلي والأهلي.. ما بين انتفاضة الدراويش ومستشفى الأحمر؟

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الإسماعيلي استاد المقاولون العرب الاثنين 23 ديسمبر 2019،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الاهلي - الاتحاد السكندري استاد القاهرة الاثنين 23 ديسمبر 2019،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD طنطا - أسوان استاد طنطا الثلاثاء 24 ديسمبر 2019،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD نادي مصر - مصر المقاصة استاد الكلية الحربية الثلاثاء 24 ديسمبر 2019،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الإنتاج الحربي - الزمالك ملعب الإنتاج الحربي الثلاثاء 24 ديسمبر 2019،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD إنبي - حرس الحدود استاد بتروسبورت الأربعاء 25 ديسمبر 2019،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD سموحة - الجونة استاد الإسكندرية الأربعاء 25 ديسمبر 2019،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD طلائع الجيش - المصري استاد بتروسبورت الأربعاء 25 ديسمبر 2019،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD بيراميدز - وادي دجلة استاد الدفاع الجوي الأربعاء 25 ديسمبر 2019،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة العاشرة في الدوري المصري

للإصابة للإيقاف محمود جنش - الزمالك لا يوجد محمود متولي - الأهلي لا يوجد كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد محمد محمود - الأهلي لا يوجد رمضان صبحي - الأهلي لا يوجد أحمد فتحي - الأهلي لا يوجد عمرو السولية - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020