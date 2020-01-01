مواعيد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على مواعيد مباريات، القنوات الناقلة وجداول المجموعات للجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 والتي سُتلعب على يوم واحد فقط وهو يوم السبت 1 فبراير 2020، حيث سنتابع 4 مباريات في نفس التوقيت زفي افتتاح الجولة، حيث سنتابع مباراة الزمالك ضد بريميو دي أوجوستو في الثالثة عصراً، بالإضافة إلى مباريات غاية في القوة بين مازيمبي ضد زيسكو يونايتد ، الوداد الرياضي ضد صن داونز و اتحاد الجزائر ضد بترو إتلتيكو.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً سيحل الترجي ضيفاً ثقيلاً على شبيبة القبائل على ملعب أول نوفمبر 1954 بالجزائر، تبرز أهمية المباراة في تدوين حروف من ذهب في تاريخ لقاءات الفريقان، ولكن على المستوى التنافسي فغول أفريقيا قد تأهل رسمياً كمتصدر للمجموعة الرابعة إلى الدور القادم بعد وصوله إلى النقطة 11، وفي الجانب الآخر فقد الفريق الجزائري الأمل في الصعود، حيث يملك 4 نقاط فقط، وبفارق 4 نقاط عن الرجاء الوصيف الذي يلتقي أيضاً في نفس التوقيت مع فيتا كلوب في مباراة تحصيل حاصل بعد أن ضمن الصعود.

وفي ختام الجولة وفي تمام الساعة التاسعة مساءً سنكون مع قمة مباريات الجولة، حيث المجموعة الثانية التي يتنافس فيها ثلاث فرق من أجل التأهل، فيستضيف استاد الهلال في أم درمان مباراة الحسم بين الأهلي و الهلال السوداني ، بينما يستضيف النجم الساحلي فريق بلاتينوم في مباراة قد تكون أسهل نوعاً من مباراة الشياطين الحُمر، وقد تكون أسوأ الكوابيس في حال تلقى الفريق الجزائري لهزيمة مفاجأة.

وفي هذا التقرير المقدم من جول، نقدم كل ما تريد معرفته عن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، جداول ترتيب المجموعات وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

فرص تأهل الأهلي لربع النهائي

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة مازيمبي - زيسكو يونايتد السبت 1 فبراير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب تي بي مازيمبي beIN SPORTS HD صن داونز - الوداد الرياضي السبت 1 فبراير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب لوكاس ماستربيسز موريبي beIN SPORTS HD بريميو دي أوجوستو - الزمالك السبت 1 فبراير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب 11 نوفمبر beIN SPORTS HD اتحاد الجزائر - بترو إتلتيكو السبت 1 فبراير 2020،

15:00 مصر، 14:00 الجزائر ملعب 20 أغسطس beIN SPORTS HD شبيبة الجزائر - الترجي التونسي السبت 1 فبراير 2020،

18:00 مصر، 17:00 تونس والجزائر ملعب أول نوفمبر beIN SPORTS HD الرجاء - فيتا كلوب السبت 1 فبراير 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب مركب محمد الخامس beIN SPORTS HD الهلال - الأهلي السبت 1 فبراير 2020،

21:00 مصر والسودان، 20:00 المغرب ملعب الهلال beIN SPORTS HD النجم الساحلي - بلاتينوم السبت 1 فبراير 2020،

21:00 مصر والسودان، 20:00 تونس الملعب الأولمبي برادس beIN SPORTS HD

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المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مازيمبي 5 3 2 0 8 3 +5 11 2 الزمالك 5 2 2 1 5 4 +1 8 3 زيسكو يونايتد 5 0 3 2 4 7 -3 3 4 بريميو دي أوجوستو 5 0 3 2 4 7 -3 3

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 5 3 1 1 6 3 +3 10 2 النجم الساحلي 5 3 0 2 6 3 +3 9 3 الهلال 5 3 0 2 6 5 +1 9 4 بلاتينيوم 5 0 1 4 2 9 -7 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ماميلودي صنداونز 5 3 2 0 8 3 +5 11 2 الوداد 5 2 3 0 10 5 +5 9 3 بترو إتلتيكو 5 0 3 2 6 12 -6 3 4 اتحاد العاصمة 5 0 2 3 4 8 -4 2