مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات والغيابات

موعد مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام ومجموعات ذات الأذنين هذا الموسم

أحمد جمال

بدأت البطولة الأهم في أوروبا وثاني أهم بطولة في العالم بعد المونديال، وهي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-20 التي بدأت جولتها الأولى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الماضي، وسنكون على موعد مع استكمال لمتعة أجواء مباريات ذات الأذنين حيث سنتابع الجولة الخامسة بدءً من يوم الثلاثاء القادم 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً.

وستبدأ الجولة بمباراتي جلطة سراي ضد كلوب بروج ومباراة لوكوموتيف موسكو ضد بايرن ليفركوزن في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة، وفي المساء، سنكون على موعد لمباريات أشبه بالنهائيات المُبكرة، نبدأها منذ أن يحل باريس سان جيرمان ضيفاً على ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مباراة لرد الثأر بالنسبة للبلانكوس، حيث شهدت الجولة الأولى هزيمة الملكي على يد البطل الباريسي بثلاثية مفجعة، ومازال البطل الفرنسي متصدراً للمجموعة الأولى بفارق 5 نقاط كاملة عن البطل التاريخي لدوري الأبطال.

وفي حين يستضيف توتنهام نادي أولمبياكوس بقيادة المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو الذي يسعى للصعود رسمياً واللحاق بالمتصدر بايرن ميونخ، يشد الفريق الإسباني أتلتيكو مدريد الرحال إلى إيطاليا لمواجهة يوفنتوس خارج الديار، شهدت المباراة السابقة لهم تعادلاً إيجابياً كان من أسباب تصدر البيانكونيري للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2019-20 الأن.

وفي مشهد آخر يستضيف مانشستر سيتي فريق شاختار على استاد الاتحاد، وعلى الرغم من تأهل أبناء جوارديولا رسمياً بعد تفوقهم بخمسة نقاط كاملة عن أقرب مُنافسيه، إلا أن السيتيسينز من عادته أن لا يرحم كل زائر لملعب اليونايتد، كما سيحل البافاري ضيفاً على النجم الأحمر في نفس التوقيت لتأكيد أحقيته في صدارة المجموعة الثانية.

وفي ثاني أيام الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا سنشهد مباراة فالنسيا وتشيلسي في السابعة و 55 دقيقة، قبل أن نستعد لحيرة كل جولة ما بين متابعة القتال القائم بين برشلونة وبوروسيا دورتموند ضمن المجموعة السادسة، والتي لا يفرق بينهما سوى نقطة واحدة فقط يتفوق بها البلاوجرانا، وما بين مشاهدة الصراع الإنجليزي الإيطالي بين ليفربول ونابولي عندما يحل الآخير ضيفاً على الريدز بملعب الأنفيلد الذي يرفض خسارة أبناء يورجن كلوب في مواجهتهم السابقة وسيسعى بالطبع لرد الهزيمة.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل شيء يخص الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأبطال لموسم 2019-20، موعد المباريات، القنوات الناقلة، الحكام والغيابات وأكثر من ذلك..

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موعد مباريات الجولة الخامسة في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة لوكوموتيف موسكو - بايرن ليفركوزن الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ملعب لوكوموتيف لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد جلطة سراي - كلوب بروج الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية تورك تليكوم أرينا لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد ريال مدريد - باريس سان جيرمان الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 23:00 السعودية سانتياجو بيرنابيو لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد توتنهام - أوليمبياكوس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب توتنهام هوتسبير لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد مانشستر سيتي - شاختار الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب الاتحاد لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد يوفنتوس - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 23:00 السعودية استاد يوفنتوس لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد النجم الأحمر - بايرن ميونخ الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب النجم الأحمر لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد أتالانتا - دينامو زغرب الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 23:00 السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد زينيت - أولمبيك ليون الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ملعب كريستوفسكي لم يتحدد بعد فالنسيا - تشيلسي الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ميستايا لم يتحدد بعد برشلونة - دورتموند الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كامب نو لم يتحدد بعد سلافيا براج - الإنتر الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب سينوبو لم يتحدد بعد ليل - أياكس الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب بيير ماوروي لم يتحدد بعد جينك - ريد بول سالزبورج الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كريستال أرينا لم يتحدد بعد ليفربول - نابولي الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنفيلد لم يتحدد بعد ار بي ليبزيج - بنفيكا الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ريد بول أرينا لم يتحدد بعد

أبرز الغائبين عن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20

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للإصابة للإيقاف محمد صلاح - ليفربول دالي بليند - أياكس ناثانييل كلاين - ليفربول جويل فيلتمان - أياكس ماركو أسينسيو - ريال مدريد جيرارد بيكيه - برشلونة ليروي ساني - مانشستر سيتي نديم أميري - بايرن ليفركوزن أوليكساندر زينشينكو - مانشستر سيتي نيكولا مورو - دينامو زغرب هوجو لوريس - توتنهام كلاوديو برافو - مانشستر سيتي خاميس رودريجيز - ريال مدريد مارلوس روميرو - شاختار ميتشل فورم - توتنهام لا يوجد دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد لا يوجد ناتشو - ريال مدريد لا يوجد شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد لا يوجد أنطونيو روديجر - تشيلسي لا يوجد فلورين أندوني - جلطة سراي لا يوجد نيكلاس زوله - بايرن ميونخ لا يوجد جوردي ألبا - برشلونة لا يوجد ديفيد نيريس - أياكس لا يوجد نيلسون سيميدو - برشلونة لا يوجد لوكاس هيرنانديز - بايرن ميونخ لا يوجد أليكسيس سانشيز - الإنتر لا يوجد جورجيو كيلليني - يوفنتوس لا يوجد ماتيو بوليتانو - الإنتر لا يوجد توماس ديلاني - بوروسيا دورتموند لا يوجد إيميرك لابورتي - مانشستر سيتي لا يوجد كيفن مالكويت - نابولي لا يوجد لويك إمبي سو - باريس سان جيرمان لا يوجد

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 4 4 0 0 10 0 +10 12 2 ريال مدريد 4 2 1 1 9 5 +4 7 3 كلوب بروج 4 0 2 2 2 8 -6 2 4 جلطة سراي 4 0 1 3 0 8 -8 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 4 4 0 0 15 4 +11 12 2 توتنهام 4 2 1 1 13 9 +4 7 3 النجم الأحمر 4 1 0 3 3 13 -10 3 4 أوليمبياكوس 4 0 1 3 5 10 -5 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 4 3 1 0 11 2 +9 10 2 شاختار دونيتسك 4 1 2 1 7 9 -2 5 3 دينامو زغرب 4 1 2 1 9 7 +2 5 4 أتالانتا 4 0 1 3 3 12 -9 1

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 4 3 1 0 9 4 +5 10 2 أتلتيكو مدريد 4 2 1 1 6 4 +2 7 3 لوكوموتيف موسكو 4 1 0 3 4 7 -3 3 4 باير ليفركوزن 4 1 0 3 3 7 -4 3

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ليفربول 4 3 0 1 10 7 +3 9 2 نابولي 4 2 2 0 6 3 +3 8 3 سالزبورج 4 1 1 2 12 10 +2 4 4 خينك 4 0 1 3 4 12 -8 1

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 4 2 2 0 4 2 +2 8 2 بوروسيا دورتموند 4 2 1 1 5 4 +1 7 3 الإنتر 4 1 1 2 6 6 0 4 4 سلافيا براج 4 0 2 2 2 5 -3 2

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 لايبزيج 4 3 0 1 6 4 +2 9 2 ليون 4 2 1 1 7 4 +3 7 3 زينيت سان بطرسبرج 4 1 1 2 5 6 -1 4 4 بنفيكا 4 1 0 3 5 9 -4 3