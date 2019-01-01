مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة والغيابات، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مواجهات الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2019-20 يوم الخميس القادم 26 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 محرم 1441 هجرياً، والتي ستبدأ بمباراة أبها ضد الأتفاق بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وفي ختام اليوم الأول من الجولة سيستضيف الهلال نادي التعاون على استاد جامعة الملك سعود في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، ويتصدر الزعيم حتى الآن جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيصلي أقرب مُنافسيه.

وفي ثاني أيام الجولة الخامسة من الدوري السعودي سيحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الشباب على استاد الملك فهد، في مباراة بمثابة كلاسيكو سعودي يلتقي فيه فريقين من أقوى مدينتين بالسعودية، وفي تمام الساعة السابعة والربع من يوم الجمعة سنكون على موعد لمشاهدة مباراة الفتح ضد الوحدة.

وفي نفس التوقيت سنشاهد قمة لقاءات الجولة وكلاسيكو آخر من نوع آخر بين الأهلي والنصر، عندما يحل العالمي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط ضيفاً ثقيلاً على الأهلي صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وفي اليوم الآخير من الجولة الخامسة سيحل العدالة ضيفاً على الفيصلي بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، بينما تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابها لاستضافة المباراة الختامية للجولة عندما يستضيف الرائد فريق الفيحاء في الساعة السابعة والربع من يوم السبت.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

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مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019-20 - الجولة الخامسة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أبها - الاتفاق مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الخميس 26 سبتمبر 2019،

27 محرم 1441،

18:45 السعودية، 17:45 مصر KSA SPORTS الهلال - التعاون استاد جامعة الملك سعود الخميس 26 سبتمبر 2019،

27 محرم 1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA SPORTS الشباب - الاتحاد ملعب الملك فهد الدولي الجمعة 27 سبتمبر 2019،

28 محرم 1441،

18:25 السعودية، 17:25 مصر KSA SPORTS الوحدة - الفتح ملعب الملك عبد العزيز الجمعة 27 سبتمبر 2019،

28 محرم 1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA SPORTS الأهلي - النصر مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 27 سبتمبر 2019،

28 محرم 1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA SPORTS الفيصلي - العدالة مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

18:30 السعودية، 17:30 مصر KSA SPORTS الحزم - ضمك ملعب نادي الحزم السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

18:35 السعودية، 17:35 مصر KSA SPORTS الرائد - الفيحاء مدينة الملك عبد الله الرياضية السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA SPORTS

أبرز الغائبين عن الجولة الخامسة من كأس الأمير محمد بن سلمان:

للإصابة للإيقاف محمد الكويكبي - الاتفاق توفيق بن حيمد - الفتح حمد الجهيم - الفيحاء عبد الإله المالكي - الاتحاد مشاري الثمالي - الفيصلي لا يوجد

موعد مباراة الهلال ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الخامسة 2019-20: