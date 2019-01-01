مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، القنوات والمجموعات

تعرف على مواعيد مباريات، القنوات الناقلة وجداول المجموعات للجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2019، والتي سيفتتحها مازيمبي بطل المجموعة الأولى عندما يحل ضيفاً على بريميو دي أجوستو في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي ختام اليوم الأول من الجولة سنكون على موعد مع مواجهتان مهمتان أيضاً، حيث سنتابع مواجه عربية قوية بين الرجاء المغربي و شبيبة القبائل بالمركب الرياضي محمد الخامس، في حين يخوض الترجي التونسي مباراة هامة ضد فيتا كلوب لتأكيد صدارته للمجموعة الرابعة.

وفي ثاني أيام الجولة الثالثة يطير الزمالك المصري إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد ضمن محاولات الفارس الأبيض لتقليص الفارق مع غربان الكونغو الديمقراطية، قبل أن نتابع المواجهة العربية الثانية في الجولة، والتي ستجمع الهلال السوداني وجهاً لوجه أمام النجم الساحلي على الأراضي التونسية في مساء يوم السبت، وتحديداً في الخامسة مساءً بتوقيت مدينة سوسة، وفي نفس التوقيت سيحل صن داونز ضيفاً على اتحاد الجزائر بملعب مصطفى تشاكر.

وفي ختام الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 وتحديداً في التاسعة مساءً من يوم السبت 28 ديسمبر، سيحل نادي بيلاتينيوم ضيفاً على الأهلي المصري باستاد الأهلي "ملعب الانتاج الحربي سابقاً"، في حين يستضيف الوداد الرياضي فريق بترو إتلتيكو بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي هذا التقرير المقدم من جول، نقدم كل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، جداول ترتيب المجموعات وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

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المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة بريميو دي أجوستو - مازيمبي الجمعة 27 ديسمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب 11 نوفمبر - الرجاء - شبيبة القبائل الجمعة 27 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب والجزائر مركب محمد الخامس beIN SPORTS HD 1 الترجي - فيتا كلوب الجمعة 27 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 تونس الملعب الأولمبي برادس beIN SPORTS HD 3 زيسكو يونايتد - الزمالك السبت 28 ديسمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب ليفي مواناواسا beIN SPORTS HD 1 النجم الساحلي - الهلال السبت 28 ديسمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 تونس الملعب الأولمبي برادس beIN SPORTS HD 1 اتحاد الجزائر - صن داونز السبت 28 ديسمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 الجزائر ملعب مصطفى تشاكر beIN SPORTS HD 3 الوداد الرياضي - بترو إتلتيكو السبت 28 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب مركب محمد الخامس beIN SPORTS HD 3 الأهلي - بلاتينيوم السبت 28 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد الأهلي beIN SPORTS HD 1

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المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مازيمبي 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 الزمالك 2 1 0 1 2 3 -1 3 3 زيسكو يونايتد 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 بريميو دي أجوستو 2 0 1 1 1 3 -2 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النجم الساحلي 2 2 0 0 4 0 +4 6 2 الهلال 2 1 0 1 3 3 0 3 3 الأهلي 2 1 0 1 2 2 0 3 4 بلاتينيوم 2 0 0 2 1 5 -4 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 صن داونز 2 1 1 0 3 0 +3 4 2 اتحاد الجزائر 2 0 2 0 2 2 0 2 3 الوداد 2 0 2 0 1 1 0 2 4 بترو إتليتيكو 2 0 1 1 1 4 -3 1