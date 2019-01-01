مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة والغيابات، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

أنتهت الجولة الثانية من كأس الأمير محمد بن سلمان وأصبحنا على مشارف بدء الجولة الثالثة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، حيث تبدأ مواجهات الجولة يوم الجمعة المُقبل 13 سبتمبر 2019 ميلادياً، 14 محرم 1441 هجرياً.

لم تشهد الجولة الثانية مفاجأت حيث استطاع الأهلي أن ينتصر على الاتفاق بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيدهم لأربعة نقاط مُحتلين المركز الرابع، كما استطاع الهلال أن يُمطر شباك الرائد بخمسة أهداف نظيفة وضعته على صدارة جدول الترتيب، وفي سباق الصدارة أيضاً استطاع أن ينتصر النصر بصعوبه على الفتح بهدف دون رد، ليتوصف جدول الترتيب ويتحصل على العلامة الكاملة من الجولتين رفقة الزعيم.

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ستشهد الجولة الثالثة من الدوري السعودي الكثير من المباريات الهامة، حيث سيفتتح الاتحاد الجولة في مباراته ضد ضمك في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، وفي نهاية اليوم سنكون على موعد مع لقاء تُعد قمة الجولة وهي مباراة النصر ضد الشباب الذي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب بعد حصده لأربعة نقاط من الجولتين السابقتين.

وفي اليوم الثاني من الجولة الثالثة سيستضيف الهلال نادي الفيحاء الذي يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، كما سيحل الوحدة الذي لم يستطع تحقيق أي نقاط حتى الآن ضيفاً على الأهلي، وفي آخر أيام الجولة الثالثة سيستضيف الحزم نادي الاتفاق في أولى مباريات اليوم، بينما سيحل الفتح ضيفاً على الفيصلي في مباراة ختام الجولة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي موسم 2019-20، القنوات الناقلة والغيابات قبل بداية الجولة.

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مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019-20 - الجولة الثالثة

الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات الفرق الكبار في الدور الأول من الدوري

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة التعاون - العدالة مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجمعة 13 سبتمبر 2019،

14 محرم 1441،

18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA SPORTS ضمك - الاتحاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الجمعة 13 سبتمبر 2019،

14 محرم 1441،

18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA SPORTS النصر - الشباب استاد الملك فهد الدولي الجمعة 13 سبتمبر 2019،

14 محرم 1441،

20:35 السعودية، 19:35 مصر KSA SPORTS الهلال - الفيحاء استاد جامعة الملك سعود السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA SPORTS أبها - الرائد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA SPORTS الأهلي - الوحدة مدينة الملك عبد الله الرياضية السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

20:45 السعودية، 19:45 مصر KSA SPORTS الحزم - الاتفاق ملعب نادي الحزم الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA SPORTS الفيصلي - الفتح مدينة المجمعة الرياضية الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

20:10 السعودية، 19:10 مصر KSA SPORTS

أبرز الغائبين عن الجولة الثالثة من كأس الأمير محمد بن سلمان:

للإصابة للإيقاف حمد الجهيم - الفيحاء لا يوجد مشاري الثمالي - الفيصلي لا يوجد عبد الرزاق حمدالله - النصر لا يوجد عبد الله عطيف - الهلال لا يوجد محمد آل فتيل - الأهلي لا يوجد

تأجيل مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الثالثة 2019-20: