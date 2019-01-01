مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي، أبرز النجوم والقنوات الناقلة

مواعيد المباريات، أبرز النجوم الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

أنتهى موسم شيق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والذي تُوج فيه النصر بطلاً عن موسم 2019-20 بعد تصدره برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال أقرب منافسيه والذي حقق الوصافة برصيد 69 نقطة، وبعد فترة راحة تبعتها فترة إعداد عدنا من جديد لاستقبال موسم ناري نتوقع فيه منافسة أشرس من الموسم الذي سبقه خاصه لحجم الصفقات التي أستقطبتها الفرق الكبار بالسعودية.

وقد تم الإعلان عن جدول مباريات الموسم الكروي السعودي الجديد ليبدأ الخميس اليوم الثاني والعشرين من أغسطس 2019، الموافق الحادي والعشرين من ذو الحجة 1440، وبالطبع تُعد المباراة الافتتاحية من أهم المباريات لدى جميع الفرق التي تتنافس على لقب البطولة، فهي بمثابة الدفعة المُحفزة لزيادة الثقة في الفريق ولعودة أجواء المباريات الرسمية بعد توقفها لفترة وجيزة، باستثناء الفرق التي شاركت بالفعل في مباريات رسمية ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.

ويفتتح النصر بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 بمباراة ضد ضمك في السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي نفس اليوم يتواجه الأهلي الجريح أثر خروجة من البطولة الآسيوية على يد الهلال مباراته ضد العدالة الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي الممتاز، بينما يستعد الزعيم لمواجهة أبها في ثاني أيام البطولة قبل أن يخوض الاتحاد مباراته ضد الرائد في نفس اليوم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الافتتاحية الأولى من الدوري السعودي موسم 2019-20، القنوات الناقلة والغيابات قبل بداية الجولة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019-20 - الجولة الأولى

الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات الفرق الكبار في الدور الأول من الدوري

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - ضمك استاد الملك فهد الدولي الخميس 22 أغسطس 2019،

21 ذو الحجة 1440،

19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA SPORTS الأهلي - العدالة مدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس 22 أغسطس 2019،

21 ذو الحجة 1440،

20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA SPORTS الهلال - أبها استاد جامعة الملك سعود الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA SPORTS التعاون - الحزم مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

19:10 السعودية، 18:10 مصر KSA SPORTS الاتحاد - الرائد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA SPORTS الفتح - الشباب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA SPORTS الفيصلي - الفيحاء مدينة المجمعة الرياضية السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

19:05 السعودية، 18:05 مصر KSA SPORTS الوحدة - الإتفاق مدينة الملك عبد العزيز الرياضية السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA SPORTS

أبرز النجوم المنتظر تألقهم في الدوري السعودي 2019-20

في كل موسم من مواسم الدوري السعودي تتألق نجوم جديدة في البطولة الأهم في السعودية، ومع بداية كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 نتوقع تألق أكثر من نجم من أكثر من فريق مختلف، خاصة بعد الميركاتو الصيفي الذي شهد توافد الكثير من النجوم المتوقع منها تقديم الكثير هذا الموسم.

وفي ظل حديثناً عن المتوقع تألقهم في الموسم القادم فلا يجوز أن نبدأ حديثناً إلا بنجم النصر عبد الرزاق حمد الله الذي قدم موسم رائع وضعه على صدارة النجوم للموسم السابق والموسم القادم أيضاً، أستطاع المهاجم المغربي أن يُحرز في الموسم السابق 34 هدفاً من 26 مباراة خاضها مع العالمي في الدوري السعودي 2018-19 ليتصدر قائمة الهدافين، ومن المتوقع أن يستمر تألق حمدالله في الموسم الجديد خاصة وأن اللاعب قد تأثر بعدم مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية السابقة، والذي أستطاع أن يحولها إلى دافع قوي لإثبات نفسه أكثر وأكثر مستمراً في تقديم عروضاً رائعاً ومستوى ثابت.

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استطاع أيضاً مهاجم نادي الهلال اللاعب بافيتيمبي جوميس أن يُظهر مدى إمكانياته الرائعة طوال الموسم الماضي، حيث شارك مع الزعيم في كل مبارياته بالدوري واستطاع أن يُسجل 21 هدفاً وضعه في وصافة ترتيب الهدافين عن الموسم، بل ويستمر الفرنسي في تألقه ليؤكد أنه سيصبح من نجوم الموسم القادم من كأس الأمير محمد بن سلمان، خاصة بعد تسجيله لثلاثية رائعة في شباك الأهلي بدوري أبطال آسيا.

يُعد عمر السومة من اللاعبين المتوقع تألقهم أيضاً الموسم القادم، فاللاعب السوري بالفعل قدم أداءاً رائعاً الموسم الماضي مع الأهلي واستطاع أن يُحرز 19 هدفاً من 24 مباراة شارك فيهم في الدوري السعودي، بخلاف صناعته للأهداف وألتزامه التكتيكي في الملعب الذي أصبح به من أهم دواعم الراقي في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يستمر تألق اللاعب في الموسم القادم.

من المتوقع تألق اللاعب عبد الفتاح آدم الوافد الجديد لصفوف النصر، فاللاعب يملك الكثير من الإمكانيات التي تؤهلة ليصبح من نجوم الدوري السعودي الموسم القادم، بالتأكيد لم يبرز أسم اللاعب كثيراً في صفوف التعاون أو الحزم حيث أنه لم يتثنى له أخذ الفرصة المناسبة لإظهار إمكانياته الهجومية والفنية الرائعة، فاللاعب عبد الفتاح استطاع أن يحرز لقب هداف دوري الدرجة الأولى لموسمين متتالين مع نادي الجيل، وبحسب ما قدمه اللاعب فبالفعل يملك الكثير ليقدمه في صفوف العالمي إذا ما تم إعطائه الفرصة.

كما من المتوقع تألق النجم ديجانيني تافاريس لاعب الأهلي والذي قدم أداءاً يُحسب له في الموسم السابق من كأس الأمير محمد بن سلمان رغم قلة مشاركته، حيث شارك في 20 مباراة فقط في الدوري ولكن استطاع أن يُسجل 20 هدفاً بنسبة هدف في كل مباراة، واستطاع اللاعب المنضم إلى صفوف الراقي في صيف 2018 الإنسجام سريعاً مع الفريق وتقديم أداءاً مميزاً.

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أبرز النجوم المتوقع تألقهم في الدوري السعودي 2019-20: