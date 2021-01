موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

يستعد ملعب برج العرب، في الإسكندرية، لاستضافة قمة من قمم الكرة المصرية، بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن مباريات الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو منتشي بتحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي، كان آخرها أمام طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، ويريد الزمالك مواصلة الصراع مع الأهلي على قمة الترتيب.

على الجانب الآخر، المصري هذا الموسم، لم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، بعد فوزين وأربعة تعادلات، كان آخرهم أمام الاتحاد السكندري، ويريد الفريق البورسعيدي الخروج بنتيجة إيجابية، للاستمرار داخل المربع الذهبي.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي القادمة في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري، هو الثلاثاء 12 يناير 2021، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة الدوري المصري، وبطبيعة الحال، ستقوم بإذاعة تلك المباراة الهامة عبر شاشاتها.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة، عبر التلفاز، فيمكن متابعة اللقاء، عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

غيابات هامة في سفوف المصري قبل مباراة الزمالك في الدوري المصري، حيث تأكد غياب إسلام صلاح بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وسيغيب أيضًا كريم العراقي بسبب كدمة في الكتف.

