موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أسوان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أسوان المؤجلة من الأسبوع 17 في الدوري المصري الممتاز 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل النادي الأهلي ضيفًا على أسوان في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

فاز الأهلي بصعوبة بالغة على الإنتاج الحربي في مباراته الأخيرة في الدوري، ليصبح رصيده 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويصبح الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر 6 نقاطٍ فقط.

أما نادي أسوان، فقد تعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، ويحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن البنك الأهلي آخر الأندية خارج منطقة الخطر.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي ضد أسوان والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وأسوان؟

موعد مباراة الأهلي وأسوان هو يوم الخميس 29 يوليو 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وأسوان كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.