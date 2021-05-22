موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة المنتظرة المعتادة لعشاق كرة القدم؟

تتطلع أنظار عشاق المارد الأحمر في جميع أرجاء الوطن العربي وليس في مصر فقط، لمباراة الأهلي الأولى في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

نجح بطل القارة السمراء في تخطي نادي صن داونز بصعوبة في ربع النهائي، حيث فاز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين وتعادل إيابًا بهدفٍ لمثله في مباراتين عصيبتين.

تأهل النادي الأهلي لربع النهائي كوصيف عن المجموعة الأولى، وبعد تخطي صن داونز، وسيواجه الترجي الذي عاد من بعيد وحقق ريمونتادا تاريخية على شباب بلوزداد وتأهل لنصف النهائي.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والترجي ف دوري أبطال إفريقيا 2021؟

لم يتحدد موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد، لكن بحسب جدول المسابقة ستقام أحد يومي 18 و19 يونيو 2021.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

وبحسب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا 2021، ستقام مباراة الذهاب في أرض الترجي وهو ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 بشكلٍ حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN Sports HD 4.

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