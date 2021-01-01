الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة

أحمد رضوان
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hussein el shahat - Al Ahly - Enppi EPL 2020-2021
Al Ahly Web Site
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

في مباراة مؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز 2021، يواجه النادي الأهلي النادي المصري في ستاد الإسكندرية.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري على إنبي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

يحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وكانت آخر مبارياته ضد طلائع الجيش في دور 16 من كأس مصر وفاز بهدفٍ نظيف.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والمصري؟

موعد مباراة الأهلي والمصري هو يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري؟

تذاع بطولات الكرة المصرية على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمصري عن طريق موقع جول .

المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
المصري - الأهلي الثلاثاء 27 أبريل 2021،
21:30 مصر، 22:30 السعودية		 ON TIME SPORT ستاد الإسكندرية

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