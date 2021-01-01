موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

في مباراة مؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز 2021، يواجه النادي الأهلي النادي المصري في ستاد الإسكندرية.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري على إنبي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

يحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وكانت آخر مبارياته ضد طلائع الجيش في دور 16 من كأس مصر وفاز بهدفٍ نظيف.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والمصري؟

موعد مباراة الأهلي والمصري هو يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري؟

تذاع بطولات الكرة المصرية على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمصري عن طريق موقع جول .