موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد الاتحاد القادمة ضد ضمك في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلاً على نادي ضمك على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك في الجولة 26 من الدوري السعودي 2021.

كانت لدى الاتحاد فرصة ذهبية للإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي ولو مؤقتًا، فالهلال منشغل بمبارياته في دوري أبطال آسيا، وسيعود من دور المجموعات بديربي الرياض ضد نادي الشباب، لكن العميد رضي بنقطة التعادل مع الباطن، وبقي في المركز الثالث.

يحتل نادي ضمك المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وتفصله نقطتين عن الباطن آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الهبوط، وسيكون عليه الفوز على النمور إذا ما أراد البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة.

متى مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك هو يوم السبت 15 مايو 2021، الموافق 3 شوال 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.