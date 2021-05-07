موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الجولة 35 من الدوري الإيطالي 2020-21، و ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف يوفنتوس نظيره ميلان، في قمة الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي، على ملعب آليانز ستاديوم.

بالرغم من حسم إنتر لقب الدوري، إلا أن المباراة ستشهد صراعًا كبيرًا بين الطرفين، لحسم مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة في ظل تقارب النقاط بين أكثر من فريق.

يوفنتوس هذا الموسم يمر بفترة من تراجع النتائج، ويعمل الفريق على تحسين الأوضاع، والخروج بأقل الأضرار وضمان الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لمصالحة الجماهير.

على الجانب الآخر، ميلان بدأ الموسم بشكل قوي وكان منافسًا قويًا وتربع على الصدارة لفترة، ولكن تراجع في النصف الثاني من الموسم، ويريد الروسونيري العودة إلى ليالي دوري أبطال أوروبا من جديد، وسيدخل مباريات المقبلة تحت شعار لا بديل عن الفوز.

ويحتل البيانكونيري المركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، وبفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الرابع بنفس العدد من النقط، ويتساوى معهم أتالانتا في المركز الثاني.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وميلان؟

موعد مباراة يوفنتوس وميلان، هو الأحد 9 مايو 2021، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإيطالي مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وميلان كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - ميلان الأحد 9 مايو 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 ستاد أليانز

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو - بونوتشي - كيليني - دانيلو

كييزا - بينتانكور - رابيو - كوادرادو

رونالدو - موراتا

تشكيل ميلان المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

دوناروما

كالابريا - رومانيولي - سيمون كيير - ثيو هيرنانديز

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

ساليمايكيرس - هاكان تشالهان أوغلو - أندريه ريبيتش

زلاتان إبراهيموفيتش