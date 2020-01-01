موعد مباراة يوفنتوس وفيرينكفاروسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فيرينكفاروسي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستكمل يوفنتوس مبارياته في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بمواجهه تجمعه مع الفريق المجري فيرينكفاروسي على أرض الأخير بملعب جروباما أرينا.

يقع البيانكونيري في المجموعة ز مع برشلونة الإسباني، ودينامو كييف الأوكراني، و فيرينكفاروسي المجري، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد مبارتين فقط.

استطاع اليوفي الفوز في المباراة الأولى على دينامو كييف الأوكراني قبل أن يتلقى هزيمة على أرضه على يد البلوجرانا بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

أما الفريق المجري يقع في أخر المجموعة بنقطة واحدة بعد الهزيمة من البارسا بخماسية، ثم تعادل مع دينامو كييف.

المزيد من الفرق

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة فيرينكفاروسي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة فيرينكفاروسي ويوفنتوس؟

تقام المباراة يوم الأربعاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٠ ميلاديًا، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٢ هجريًا، في تمام الساعة ١٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فيرينكفاروسي ويوفنتوس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال أوروبا مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة فيرينكفاروسي ضد يوفنتوس ، والذي سيبدأ قبل الصافرة بنصف ساعة.