موعد مباراة يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام ساسوولو لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي بملعب أليانز ستاديوم، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد يوفنتوس لمهمة أخرى شاقة، عندما يستقبل نظيره ساسوولو بملعب أليانز ستاديوم يوم الأحد المقبل لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

واستعاد البيانكونيري الثقة مرة أخرى بعد الفوز العريض الذي حققه على ميلان المتصدر بثلاثية لهدف في قلب سان سيرو، ليقترب خطوة من الصدارة من جهة، ويوقف روسونيري اللا هزيمة من جهة أخرى.

الفوز أيضًا أتى بعد انتقادات كثيرة وجهت للمدرب أندريا بيرلو في أعقاب الهزيمة منذ جولتين من فيورنتينا بثلاثية نظيفة، ليكون النصر بمثابة تثبيت لأقدام المدرب الواعد بدكة بدلاء ملعب أليانز ستاديوم.

المزيد من الفرق

المهمة الآن هي تخطي عقبة ساسوولو، أحد أبرز الفرق الموجودة في إيطاليا بالسنوات الأخيرة، والذي يحظى بموسم جيد بتواجده في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

صحيح أن كتيبة دي زيربي تلقت هزيمة ثقيلة من أتالانتا بخماسية منذ جولتين، لكنها تمكنت من الفوز في الجولة الأخيرة على جنوى واستعادة التوازن، ما يبشر بمباراة ستكون مثيرة حتمًا أمام السيدة العجوز.

ووجبت الإشارة إلى أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة وبفارق سبع نقاط ومباراة أقل عن المتصدر ميلان.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وساسوولو وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وساسوولو؟

موعد مباراة يوفنتوس وساسوولو هو الأحد الموافق 10 يناير 2021، الموافق 26 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسوولو؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة الرابعة لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع متابعة القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث الكتابي الذي يقدمه موقع جول لمباريات الكالتشيو، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - ساسوولو الأحد 10 يناير 2021،

26 جمادى الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

ميريح ديميرال - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

آرون رامسي - بينتانكور - رابيو - فيدريكو كييزا

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

التشكيل المتوقع لساسوولو

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو دي زيربي على التشكيل الآتي: