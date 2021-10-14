موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة أمام روما على ملعب أليانز ستاديوم بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم، لاستقبال واحدة من قمم الكرة الإيطالية، والتي تجمع بين يوفنتوس، وروما لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس، يعيش استفاقة مؤخرًا وحقق ثلاثة انتصارات على التوالي، وسيعمل على الفوز بالمباراة الكبيرة، لمواصلة طريقه نحو القمة، والاقتراب أكثر من المربع الذهبي، بعد بداية الفريق السيئة للموسم الحالي.

على الجانب الآخر، روما بقيادة جوزيه مورينيو، سيريد الفوز بنقاط المباراة كاملة، للبقاء في مراكز القمة، ومواصلة المنافسة على القمة، خاصة أن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة متذبذبة.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وروما؟

موعد مباراة يوفنتوس وروما هو الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 يتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما؟

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة المباراة على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - روما الأحد 17 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

التشكيل| 4-3-3

تشيزني

أليكس ساندرو – جورجيو كيليني – ماتياس دي ليخت – دانيلو

رودريجو بينتانكور – مانويل لوكاتيلي - كوادرادو

فيدريكو كييزا – مويس كين – باولو ديبالا