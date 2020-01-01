موعد مباراة يوفنتوس وبينفينتو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة أمام بينفينتو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي والمقرر لها على ملعب سيرو فيجوريتو، وما هي القنوات الناقلة..

يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على منافسه بينفينتو بملعب سيرو فيجوريتو، وذلك لحساب الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي.

البيانكونيري يدخل المباراة وهو منتشٍ بعد الفوز الأوروبي على فرينتسفاروشي، والذي ضمن لهم التأهل إلى ثمن النهائي، والذي أيضًا أتى بعد أيام من الفوز على كالياري بهدفي الدون.

يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 16 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر ميلان، وكالعادة سيبذل اليوفي الغالي والنفيس لإدراك غايته الدائمة في التتويج بلقب الكالتشيو واعتلاء الصدارة.

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في الوقت نفسه فإن بينفينتو يقدم بداية مقبولة قياسًا بالإمكانيات وأنه أحد الصاعدين للسيري آ هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، وقد فاجأ الجميع بفوز في الجولة الماضية على فيورنتينا العريق بهدف نظيف.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد مباراة يوفنتوس وبينفينتو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وبينفينتو؟

موعد مباراة يوفنتوس أمام بينفينتو هو السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، الموافق 13 ربيع الآخر 1442، على ملعب سيرو فيجوريتو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبينفينتو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإيطالي ، ومن المقرر أن تُذاع مباراة يوفنتوس وبينفينتو عبر القناة رقم 4.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الذي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بينفينتو - يوفنتوس السبت 28 نوفمبر 2020،

13 ربيع الآخر 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 سيرو فيجوريتو

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يُعاني يوفنتوس من بعض الغيابات تتمثل في قلب الدفاع جورجيو كيليني وكذلك ليوناردو بونوتشي، إلى جانب احتمالية غياب ميريه ديميرال للإصابة أيضًا.

ومن المتوقع أن يعتمد بيرلو على تشكيلته المعتادة، فتشيزني يحمي العرين ومن أمامه ماتايس دي ليخت ودانيلو، مع وجود رامسي وبينتانكور في منتصف الملعب وبالطبع كريستيانو رونالدو في الهجوم.

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو - ماتايس دي ليخت - دانيلو - خوان كوادرادو

فيديريكو كيزا - آرون رامسي - بينتانكور - ديان كولوشيفسكي

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

التشكيل المتوقع لبينفينتو

يغيب عن بينفينتو كل من ماسيمو فولتا وأليساندرو تويا للإصابة، مع غياب دابو بسبب فيروس كورونا، عدا ذلك فسيكون الجميع جاهزًا لمواجهة السيدة العجوز.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب فيليبو إنزاجي على تشكيلته المعتادة، حيث مونتيبو في حراسة المرمى وجليك وكالديرولا في مركز قلب الدفاع مع ساو في منتصف الملعب ومهاجم صريح هو مونشيني.