موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

يستعد يوفنتوس لمواجهة صعبة في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، عندما يستضيف أتالانتا على ملعبه أليانز ستاديوم في قمة مباريات هذا الأسبوع.

يسعى البيانكونيري لمواصلة النتائج الجيدة مؤخرًا في الدوري بعد أن فاز على فيورنتينا ولاتسيو في أخر جولتين، من أجل الارتقاء أكثر وأكثر في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

على الجانب الآخر، سيحاول أتالانتا إطالة سلسلة عدم الخسارة مؤخرًا والتي امتدت إلى ست مباريات منذ الهزيمة أمام ميلان في 3 أكتوبر الماضي، وسيجاهد للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا؟

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا هو السبت الموافق 27 نوفمبر 2021 على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ويوفنتوس؟

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة مباراة يوفنتوس وأتالانتا على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - أتالانتا السبت 27 نوفمبر 2021،



19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – دانيلو

أدريان رابيو - وستون مكيني – مانويل لوكاتيلي - كوادرادو

فيدريكو كييزا – باولو ديبالا

تشكيل أتالانتا المتوقع:

التشكيل| 3-4-3

خوان موسو

ميريح ديميرال – لويس بالومينو - رفائيل تولوي

يواكيم ماهلي - تيون كوبمينيرز - مارتن دي رون - دافيد زاباكوستا

ماريو باساليتش - دوفان زاباتا - يوسب إيليتشيتش