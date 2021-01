موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد يوفنتوس لاستقبال نظيره أودينيزي مساء الأحد بملعب أليانز ستاديوم، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

مباراة هامة ومحورية جدًا ليوفنتوس على وجه التحديد بعدما تلقى هزيمة قاسية من فيورنتينا بثلاثية نظيفة الجولة الماضية، والتي أثارت شكوكًا كثيرة حول مستقبل المدرب أندريا بيرلو.

اليوفي حاليًا يقطن في المرتبة السادسة برصيد 24 نقطة، وقد زاد الفارق بينه وبين الصدارة التي يحتلها ميلان إلى عشر نقاط كاملة، أمر بكل التأكيد لا يُرضي حاملي لقب الكالتشيو في آخر 9 مواسم.

أودينيزي هو الآخر ليس في أفضل حال، إذ لم يفز منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي واكتفى بتعادلين وهزيمة ليحتل بهما المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

الآن نستعرض سويًا موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي وما هي القنوات الناقلة.

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي هو الأحد الموافق 3 يناير 2021، الموافق 19 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

