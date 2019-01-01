موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد هيلاس فيرونا في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2019-20.

أحمد جمال

يفتح استاد يوفنتوس أبوابة لاستضافة مباراة البيانكونيري ضد هيلاس فيرونا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لموسم 2019-20، وستبدأ أحداث المباراة في الساعة السادسة بتوقيت مصر يوم السبت القادم 21 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 محرم 1441 هجرياً.

تفاجأ الجميع بالتعادل الآخير للسيدة العجوز أمام فيورنتينا في الجولة الثالثة من السيري آ ليتوقف رصيدهم عند النقطة السابعة، وكان يوفنتوس قد حقق فوزًا صعباً على حساب غريمه نابولي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث فى مبارة مثيرة للغاية ضمن الجولة الثانية من الدوري، بعدما كان قد حقق أولى إنتصاراته في الجولة الإفتتاحية للموسم على حساب بارما بهدف دون رد، وبهذه النتائج يتوصف كريستيانو رونالدو وزملائه جدول الترتيب مؤقتاً، حيث هناك بعض الفرق لم تخض لقائاتها في الجولة الثالثة بعد.

علي الجانب الآخر يدخل هيلاس فيرونا المباراة وهو محتلاً للمركز الثامن برصيد 4 نقاط حققهم من تعادل في الجولة الأولى أمام بولونيا، وفوز وحيد على ليتشي بهدف دون رد في الجولة الثانية، بينما ينتظرهم مباراة هامة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي والتي ستكون غداً يوم الأحد ضد ميلان.

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