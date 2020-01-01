موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الجولة 21 من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يفتح استاد سان باولو أبوابه لمباراة قوية يمكن اعتبارها قمة الجولة 21 من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس المتصدر ونابولي المتراجع هذا الموسم، وذلك يوم الأحد 26 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 1 جمادى الآخرة 1441 هجريًا.

يتربع البيانكونيري على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن الإنتر الذى يليه فى جدول الترتيب، وعانى فريق السيدة العجوز هذا الموسم في البداية لكنه نجح في الوصول لمكانه المفضل المركز الأول بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 وخسارة مباراة واحدة فقط.

يحتل نابولي المركز الثالث عشر في الكالتشيو هذا الموسم، ولم يحقق حتى الآن أي فوز منذ وصول جاتوزو خلفًا لأنشيلوتي الذي رحل إلى إيفرتون، وحقق الفريق حتى الآن 6 انتصارات و6 تعادلات وخسر في 8 مباريات من أصل 20، ليجمع بذلك 24 نقطة فقط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة نابولي - يوفنتوس سان باولو الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ماوريزيو مارياني beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي

يغيب العديد من اللاعبين عن نابولي في مباراة يوفنتوس بداعي الإصابة، هم مالكويه وغلام وكوليبالي وماكسيموفيتش وميرتينس ويونس وألان.

سيبدأ جاتوزو بنفس طريقته المفضلة منذ أن كان مدربًا لميلان، وسيتواجد في حراسة المرمى أوسبينا وأمامه الرباعي هيساي ومانولاس ودي لورينزو وروي، وسيتكون الوسط من الثلاثي زيلينسكي وديمه ورويز، أما الهجوم فسيتواجد به ميليك وإنسيني وكاييخون.

التشكيل | 4-3-3

دافيد أوسبينا

ماريو روي - جيوفاني دي لورينزو - كوستاس مانولاس - السيد هيساي

بيوتر زيلينسكي - دييجو ديمه - فابيان رويز

لورينزو إنسيني - أركاديوش ميليك - خوسيه كاييخون

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

يعاني يوفنتوس من غياب بعض اللاعبين بداعي الإصابة، هم كيليني وخضرية وديميريل ودي شيليو ودانيلو.

لن يغير ساري من فلسفته في مباراة فريقه السابق نابولي، وسيدفع بتشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي كوادرادو ودي ليخت وبونوتشي وأليكس ساندرو، وستكون الوسط من بينتانكور وبيانيتش وماتويدي ورامسي، أما الهجوم فستستمر فيه ثنائية ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-1-2