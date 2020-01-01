موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا في إطار مباريات دور الستة عشر من البطولة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء؟

يحتضن ملعب جروباما ستاديوم مباراة من العيار الثقيل في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف فريق ليون خصمه يوفنتوس، وذلك يوم الأربعاء المقبل 26 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 2 رجب 1441 هجريًا.

يطمح ليون لتحقيق الفوز بأي شكل من الأشكال من أجل المحافظة على حظوظه قائمة حتى مباراة العودة، وبطبيعة الحال سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قد تساعده على تحقيق المفاجأة الكبرى.

في المقابل سيحاول يوفنتوس حسم الأمور منذ جولة الذهاب، مستغلًا فارق الخبرات الكبير الذي يصب لصالحه وخاصًة في ظل وجود محطم الأرقام القياسية في البطولة ألا وهو الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي اعترف مدرب ليون بأنه لا يجد طريقه لإيقافه سوى عدم دخوله فرنسا من الأساس.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليون ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة للمباراة..

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موعد مباراة ليون ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة