موعد مباراة يوفنتوس القادمة ولاتسيو في السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي 2019، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض

واصل يوفنتوس تحقيق الانتصارات في المباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي التي كانت في افتتاحية الجولة 17، وجاء هذا الفوز على سامبدوريا في لويجي فيراريس بعد قفزة عالية ورأسية قوية من رونالدو.

أصبح رصيد البيانكونيري بعد فوزه الأخير في السيري آ 42 نقطة، ليتفوق على الإنتر الوصيف بثلاث نقاطٍ كاملة، لكن النيراتزوري لم يخض مباراته في الجولة 17 بعد، والتي ستكون ضد جنوى.

سيطير يوفنتوس إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإيطالي ضد لاتسيو في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض الخاص بنادي الهلال ، وتحدد لهذه المباراة يوم الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

يخوض البيانكونيري لقاء السوبر باعتباره بطل الدوري الإيطالي، أما نسور العاصمة فقد فازوا بكأس إيطاليا الموسم الماضي، وهذه ليست المواجهة الأولى لهما في كأس السوبر الإيطالي، فالفريقان تقابلا من قبل 4 مرات في نفس البطولة، تقاسما الفوز فيهم بالتساوي، وكانت آخر هذه المواجهات في 2017 وانتهت لصالح لاتسيو بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في السوبر الإيطالي ، وما هي القنوات الناقلة؟

يوفنتوس يرتدي قمصاناً بالعربية في السوبر الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقنوات الناقلة