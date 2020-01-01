موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة المثيرة المنتظرة؟

أبانوب صفوت

يفتح استاد أليانز ستاديوم أبوابه لاستضافة قمة مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي تلك التي ستجمع بين يوفنتوس وفيورنتينا، وذلك يوم الأحد المقبل 2 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 8 جمادي الأخرة 1441 هجريًا.

يسعى يوفنتوس لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة السابقة أمام نابولي على ملعب سان باولو، حيث سقط البيانكونيري أمام البارتينوبي بهدفين لهدف، ولكنه لازال يحافظ على الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن الإنتر.

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في المقابل، يعيش الفيولا في فترة جيدة، ولم يخسر البنفسج في أخر خمس مباريات لعبها في كل المسابقات، لذا لن تكون المواجهة سهلًا أبدًا على المتصدر حتى وإن كان سيلعب على أرضه ووسط جمهوره بسبب حساسية اللقاء بين الطرفين.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا، القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفريقان.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - فيورنتينا أليانز ستاديوم الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الآخرة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

يعاني يوفنتوس من غياب بعض اللاعبين بداعي الإصابة، هم كيليني وخضرية وديميريل ودي شيليو ودانيلو.

لن يغير ساري في طريقة لعبة المعتادة وهي (4-3-1-2)، وسيدفع بتشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي كوادرادو ودي ليخت وبونوتشي وأليكس ساندرو، وستكون الوسط من بينتانكور وبيانيتش وماتويدي ورامسي، أما الهجوم فستستمر فيه ثنائية ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - خوان كوادرادو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

الغيابات والتشكيل المتوقع لفيورنتينا

لا توجد غيابات في صفوف فريق فيورنتينا في مباراتهم الصعبة ضد يوفنتوس سوى غيار فرانك ريبيري للإصابة.

سيعتمد المدير الفني جيوسيبي ياكيني على نفس القوام الأساسي الذي خاض به مباراة نابولي والتي انتصروا فيها بثنائية رائعة، مُعتمداً على طريقة لعب (3-5-2).

التشكيل | 3-5-2