موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فيورنتينا في إطار منافسات الجولة الثالة من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

محمد مصطفي

يفتح استاد أرتيميو فرانكي أبوابة لاستضافة مباراة تجمع بين فيورنتينا ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2019-20، والتي ستنطلق يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 محرم 1441 هجرياً.

حقق البيانكونيري فوزًا صعب على حساب غريمه نابولي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث، فى مبارة مثيرة للغاية، وذلك في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة يتصدر حامل اللقب، دول ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نابولي عن 3 نقاط فى المركز الثامن حتي اللآن، واستهل رفقاء كريستيانو رونالدو مشوارهم في الدوري هذا العام بانتصار فى الجولة الأولي على حساب بارما بهدف نظيف.

علي الجانب الآخر، يدخل فيورنتينا المباراة ولن يستطيع تحقيق الفوز امام نابولي فى مباراة الجولة الاولي من السيريا بنتجية (4-3)، قدم الفريق الإيطالي موسم جيد إلى حد ما فى لكالتشيو الموسم الماضي، بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يجمع 41 نقطة تضعه فى المركز السادس عشر فى ترتيب الدوري، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 17 مباراة وتلقي لهزيمة فى ثلاثة عشر لقاء.

مارتوشيلو: ساري سيعود من المباراة القادمة ونعاني بدنيًا

موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة

مارتوشيلو: ساري سيعود من المباراة القادمة ونعاني بدنيًا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فيورنتينا - يوفنتوس استاد أرتيميو فرانكي الاحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

يفتقد يوفنتوس امام فيورنتينا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، المدافع الدولي جورجيو كيلليني، بعد تعرضه إلى إصابة بقطع فى الرباط الصليبى، ولن يقتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

الإصابة، وستكون جميع أوراق ماوريسيو ساري جاهزة لخطف ثلاث نقاط هامة فى مشوار البيانكونيري في الكالتشيو.

سيبدأ المدرب الإيطالي بنفس العناصر التي تشارك أساسيًا مع الفريق، وسيعتمد على ماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي كثنائي قلب دفاع، أما في الهجوم فسيتواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو، دوجلاس كوستا، جونزالو إجواين.



التشكيل | 4-4-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي تشيليو

بليزماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

كريستيانو رونالدو - جونزالو إجواين - دوجلاس كوستا

الغيابات والتشكيل المتوقع لفيورنتينا

لا توجد غيابات في صفوف فريق فيورنتينا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بسبب الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة يوفنتوس الصعبة.

سيعتمد المدير الفني فينتشينزو مونتيلا على نفس القوام الأساسي الذي خاض بها المباراة الأخيرة ضد جنوي فى الجولة السابقة، وسيدخل نيكولا ميلينكوفيتش وجيرمان بيزيلا في قلب دفاع الفريق، وسيقود الهجوم الثلاثي ريكاردو سوتيل، بواتينج وفيديريكو تشيزا.

التشكيل | 4-3-3