موعد مباراة تورينو ضد يوفنتوس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب تورينو الأولمبي أبوابة لاستضافة ديربي قوي بين يوفنتوس وتورينو ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، وذلك يوم السبت 2 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأول 1441 هجرياً.

استطاع البيانكونيري أن يتخطى مباراة جنوى الصعبة بعدما انتصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، والتي سبقها تعادلاً مفاجئًا مع ليتشي بنتيجة (1-1) في الجولة التاسعة، ولكن تعادل الإنتر مع بارما أبقى السيدة العجوز على صدارة جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يُعاني تورينو من سوء النتائج في الجولات الأخيرة الماضية، فبعد تعادله الرائع مع نابولي تلقى هزيمة غير متوقعة أمام أودينيزي بهدف دون رد، ومن ثم تعادل بطعم الهزيمة مع كالياري بالملعب الأولمبي بتورينو، وأخيراً هزيمة ثقيلة أمام لاتسيو بأربعة أهداف دون رد.

ولكن على الرغم من إحتلال الثيران للمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، إلا أن الديربي الخاص مع يوفنتوس دائماً ما يكون خارج التوقعات ويحمل طابعاً خاصاً.

دي ليخت.. كيف خنقت التوقعات جماهير يوفنتوس؟

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة جنوى 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بالإضافة لغياب اللاعب أدريان رابيو للإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة أمام جنوى.

