موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد روما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقاء المرتقب بين الكبيرين؟

يستعد ملعب أولمبيكو لاستضافة قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي والذي سيجمع بين روما ويوفنتوس، وذلك يوم الأحد المقبل 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادي الأول 1441 هجريًا، في لقاء مثير ومرتقب بسبب الوضع الحالي للبيانكونيري وصعوبة الأجواء عند مواجهة الجيالوروسي خارج الأرض كما هي العادة.

تمكن يوفنتوس في الجولة 18 من تحقيق فوز عريض على كالياري الذي يقدم موسمًا رائعًا وذلك برباعية نظيفة، في ليلة تألق كريستيانو رونالدو الذي أحرز هاتريك هو الأول له منذ عام 2018 كما صنع الهدف المتبقي والذي سجله الأرجنتيني جونزالو هيجواين، في بداية مميزة من البرتغالي للعقد الجديد.

في المقابل، تعرض روما لخسارة مفاجئة أمام تورينو ليستمر ترتيب الذئاب في المركز الرابع، ويتسع الفارق بينه وبين لاتسيو إلى أربع نقاط مع وجود مباراة مؤجلة للنسور، وسيسعى فريق العاصمة لتعويض الهزيمة المؤلمة في الأسبوع الماضي عندما يواجه عملاق تورينو يوم الأحد المقبل، ليحافظ على تواجده في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

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موعد مباراة روما ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة روما - يوفنتوس أولمبيكو الأحد 12 يناير 2020،

17 جمادي الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس للعديد من اللاعبين للإصابة في المباراة القادمة ضد روما وهم الألماني سامي خضيرة بالإضافة إلى المدافع المخضرم جورجيو كيليني.

من المتوقع أن يعتمد ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري على طريقة 4/3/1/2 التي لعب بها في المباريات السابقة، بتواجد تشيزني في حراسة المرمى، رباعي دفاعي مكون من كوادرادو، ديميرال، بونوتشي وساندرو وخط وسط مكون من بيانيتش، رابيو وماتويدي أمامهم رامسي وفي المقدمة ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - مريح ديميرال - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو

بليس ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - ديبالا

الغيابات والتشكيل المتوقع لروما

يعاني فريق روما من العديد من الغيابات بسبب الإصابات وهُم فازيو، سانتون، كريستانتي، ميختاريان، باستوري وكلويفرت، عدا ذلك لن يفتقد الذئاب لأي لاعب آخر.

سيعتمد المدرب فونيسكا على طريقة 4/2/3/1 بتواجد لوبيز في حراسة المرمى، رباعي دفاعي مكون من كولاروف، مانسيني، سمولينج وفلورينزي وفي خط الوسط هناك فيرتوت ودياورا، وأمامهم الثلاثي بيروتي، بيلجريني وزانيولو وفي المقدمة دجيكو.

التشكيل | 4-2-3-1

باو لوبيز

أليكساندر كولاروف - جيانلوكا مانسيني - كريس سمولينج - أليساندرو فلورينزي

جوردان فيرتوت - أمادو دياورا