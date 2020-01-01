موعد مباراة يوفنتوس ضد بريشيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بريشيا في إطار لقاءات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لموسم 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة؟

يدخل نادي يوفنتوس الإسبوع ال24 برغبة وحيدة هي الإنتصار بعدما نجح الإنتر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما استفاد من خسارة السيدة العجوز أمام هيلاس فيرونا في الإسبوع الماضي بنتيجة 2/1 .

رفقاء كرستيانو رونالدو لم يعد أمامهم سوى الفوز فيما تبقى من المباريات من أجل حسم المنافسة مع وجود منافسات صعبة في دوري أبطال أوروبا لذلك سيكون الإرهاق هو خصمهم الأول فيما تبقى من الموسم .

في المقابل بريشيا يدخل لهذه المواجهة لتفادى هزائم كبيرة تاريخياً فلا يوجد طموح كبير لديهم في الفوز، نادي يوفنتوس يدخل هذا الإسبوع وهو يمتلك في رصديه 54 نقطة بالمركز الثاني بينما نادي بريشيا يقبع في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة فقط ولم ينجح في الفوز بأي مباراة خلال الخمس مواجهات الاخيرة له بينما اليوفي نجح في الفوز بثلاث مباريات وخسر مباراتين.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بريشيا، القنوات الناقلة للمباراة..

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موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - بريشيا أليانز ستاديوم السبت 16 فبراير 2020،

21 جمادى الآخرة 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس لبعض اللاعبين للإصابة هم كيليني، سامي خضيرة، ميريح ديميرال بالإضافة إلى الظهير الأيمن دانيلو.

من المقرر أن يعتمد المدرب ساري على طريقة لعبه المعتادة وهي 4-3-1-2، بتواجد تشيزني في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي كوادرادو، دي ليخت، بونوتشي وساندرو وسيتكون خط الوسط من الثلاثي بيانيتش، بينتاكور وأدريان رابيو، أما الهجوم فسيقوده رونالدو وهيجواين وخلفهم ديبالا.

التشكيل | 4-3-1-2