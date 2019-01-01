موعد مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد باير ليفركوزن في إطار الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة للمباراة

أبانوب صفوت

يتهيأ ملعب باي أرينا لاحتضان المواجهة الأخيرة لباير ليفركوزن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-20، عندما يستضيف المتصدر يوفنتوس يوم الأربعاء القادم 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

تحتل السيدة العجوز صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وحيد، ومن المتوقع أن يقوم ماوريسيو ساري بإراحة بعض اللاعبين بعد أن حسم البيانكونيري التأهل وصدارة الترتيب كذلك.

في المقابل، يملك ليفركوزن فرصة ثمينة للتأهل من هذه المجموعة الصعبة التي تضم أتلتيكو مدريد أيضاً، ولكن بشرط تحقيق الفوز على يوفنتوس في الجولة الأخيرة وهو ما لن يكون صعباً في حال لم يدفع منافسه بالتشكيلة الأساسية كاملةً.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة باير ليفركوزن ويوفنتوس، القنوات الناقلة لها في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفركوزن - يوفنتوس باي أرينا الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

نجح يوفنتوس في حسم تأهله للدور التالي وضمان الصدارة، مما يجعل مباراة باير ليفركوزن فرصة لماوريسيو ساري من أجل منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الأخيرة من أجل تجنب الإصابات.

من المتوقع البدء بأمثال بوفون الذي لا يلعب في الدوري الإيطالي، روجاني ومريح ديميرال في خط الدفاع بالإضافة إلى دانيلو ودي تشيلو، من المنتظر أيضاً أن يبدأ رابيو في خط الوسط وهيجواين في خط الهجوم، بتشكيل 4/3/3 على النحو الآتي:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي بوفون

دانيلو - دانيلي روجاني - مريح ديميرال - ماتيا دي تشيلو

رودريجو بينتاكور - أدريان رابيو - بليز ماتويدي

فيدريكو بيرنارديسكي - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو

الغيابات والتشكيل المتوقع لباير ليفركوزن

يعاني باير ليفركوزن من غياب ميتشل فايسر فقط، عدا ذلك سيكون الفريق الألماني جاهزاً بقوته الضاربة في مباراة هامة للغاية من أجل التأهل للدور التالي.

سيبدأ بيتر بوش المباراة بالتشكيل المعتاد له هذا الموسم وهو 4/2/3/1 بتواجد لوكاس هراديكي في حراسة المرمى، بيندر ودراجوفيتش في قلب الدفاع، باومجارتلينجر وأرانجويز في خط الوسط، وألاريو في خط الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1