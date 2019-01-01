موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد ميلان في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد ميلان في بطولة الدوري الإيطالي..

عمر خليل

واصل يوفنتوس سلسلة اللا هزيمة محليًا، وحقق انتصارًا جديدًا غالي القيمة على حساب جاره اللدود تورينو بهدف نظيف أحرزه الوافد الجديد ماتياس دي ليخت، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وحافظ اليوفي على هيمنته على عرش صدارة الكالتشيو، وعاد مجددًا إلى صدارته التي فقدها لساعتين بعد فوز إنتر ميلان على بولونيا بهدفين لهدف، ولكن كتيبة ماوريسيو ساري ينتظرها الأسبوع المقبل خصمًا عنيدًا للغاية مهما كانت حالته الحالية.

فسيفتح ملعب يوفنتوس آرينا أبوابه لمباراة من كلاسيكيات الدوري الإيطالي، عندما يحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الأول 1441 هجريًا، ضمن الجولة الثانية عشر من جنة كرة القدم.

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وكان الميلان قد حقق أول انتصار لسه أخيرًا تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي بعد الفوز على سبال بهدف نظيف، مما يؤكد أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على السيدة العجوز، فيظل الروسونيري كما هو مهما بلغت أموره من سوء.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد ميلان والقنوات الناقلة لها..

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان والقنوات الناقلة

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