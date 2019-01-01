موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الجولة 15 من الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد لاتسيو في إيطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، والتي يستضيفها ملعب الأولمبيكو

أحمد جمال

يفتح ملعب أولمبيكو أبوابه لاستضافة مباراة هامة وقوية بين يوفنتوس و لاتسيو ضمن الجولة لخامسة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، وذلك يوم السبت القادم 7 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

يدخل البيانكونيري المباراة وهو عائد من تعادل بطعم الهزيمة أمام ساسوولو في الجولة الماضية، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) على ملعبهم ووسط جماهيرهم، ليتخلى السيدة العجوز عن تصدره لجدول الترتيب لصالح الإنتر الذي استغل فرصتة السانحة للتصدر بانتصاره على سبال بهدفين مقابل هدف، مما يفرض على يوفنتوس حتمية الفوز في المباريات القادمة أملاً في تعثر النيراتزوري والعودة من جديد للصدارة.

على الجانب الآخر يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن البيانكونيري صاحب الـ36 نقطة، واستطاع النسور الانتصار في الجولة السابقة على أودينيزي بثلاثية نظيفة، ولا شك بأنه يحتاج بأي شكل من الأشكال للانتصار في المباراة القادمة لتقليل الفارق بينه وبين السيدة العجوز، بالإضافة للإبتعاد عن ملاحقة روما صاحب الـ28 نقطة لهم.

وفي هذا التقرير يستعرض معكم جول النسخة العربية موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد لاتسيو ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقنوات الناقلة