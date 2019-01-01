موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد بارما فى الدوري

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد بارما في الجولة الأولي من الدوري الإيطالي 2019.2020، علي ملعب اينيو تاردينيا

محمد مصطفي

يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على باراما في ملعب اينيو تارديني يوم السبت 24 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري الإيطالي 2018-19.



خسر البيانكونيري مباراته ألأخيرة امام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، في ملعب فريندز أرينا ، يدخل حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة من أجل أقتناص الثلاث نقاط فى مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري الدوري الإيطالي، حيث توج الفريق بالكالتشيو الموسم الماضي بعد الوصول للنقطة 90 من 38 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 28 مواجهة وتعادل فى 6 مباريات وخسر اربع مباريات.

على الجانب الأخر، قدم بارما موسمًا للنسيان حيث انهي الدوري فى المركز الـ14 برصيد 41 نقطة خلف سبال صاحب المركز الـ13 برصيد 42، حيث خاض الفريق 38 مباراة، استطاعوا أن يحققوا الفوز في عشر مباريات، وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الفريق 17 هزيمة فى هذا الموسم، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما والقنوات الناقلة

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