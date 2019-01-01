موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موغد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الجولة 13 من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

بعد أن فاز على ميلان بصعوبة بهدفٍ للاشئ، يواجه يوفنتوس نادي قوي في الدوري هذا الموسم هو أتالانتا في أول مباريات الجولة 13 من الدوري الإيطالي بعد التوقف الدولي، وذلك يوم السبت 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 26 ربيع الأول 1441 هجريًا في ملعب أتليتي آتزوري.

يتصدر البيانكونيري السيري آ حتى الآن برصيد 32 نقطة بعد مرور 12 جولة، ويطارده الإنتر القوي مع كونتي هذا الموسم بفارق نقطة واحدة فقط، وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا ضمن السيدة العجوز التأهل للدور الثاني بالفوز على لوكوموتيف موسكو، حيث أًصبح في المركز الأول في مجموعته برصيد 10 نقاط.

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يقدم أتالانتا مستوى جيد في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه تعثر في آخر 3 مباريات بتعادلين مع نابولي وسامبدوريا وخسارة من كالياري، وهو ما تسبب في رجوعه للمركز الخامس برصيد 22 نقطة، وعلى صعيد دوري الأبطال فقد اقترب من الخروج الرسمي بعد الفشل في جمع أكثر من نقطة بعد مرور 4 جولات من دور المجموعات.

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موعد مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أتالانتا - يوفنتوس أتليتي أتزوري السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جيانلوكا روكي beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتالانتا

يغيب عن أتالانتا في مباراة يوفنتوس في الدوري الإيطالي المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا المتخصص في التسجيل في البيانكونيري بداعي الإصابة، كذلك سيغيب الثنائي إيليتشيتش ومالينوفسكي بداعي الإيقاف.

سيبدأ جاسباريني المباراة ضد السيدة العجوز بنفس طريقته المتحفظة الدفاعية، وسيتواجد في حراسة المرمى جوليني وأمامه ديمسيتي وبالومينو وتولوي، وفي الوسط سيبدأ بجونسينس وفريلير ودي رون وهاتيبور، وسيقود الخجوم مورييل وخلفه الثنائي باشاليتش وجوميز.

التشكيل | 3-4-2-1

بييرلويجي جوليني

بيرات ديمسيتي - خوسيه لويس بالومينو - رافائيل تولوي

روبين جونسينس - ريمو فريلير - مارتين دي رون - هانز هاتيبور

ماريو باشاليتش - بابو جوميز

لويس مورييل

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة أتالانتا في الدوري الإيطالي المدافع المخضرم كيليني، والظهير الأيسر أليكس ساندرو وأندريه رابيو بداعي الإصابة، كذلك سيغيب النجم البرتغالي السبق لريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده.

القائد يبدأ التدريبات في الملعب 🏃



ننتظر عودتك @chiellini ⚪⚫ https://t.co/o924awHoH0 — JuventusFC (@Juventusfcar) November 22, 2019

على ما يبدو أن ساري وضع يده أخيرًا على الطريقة الملائمة ليوفنتوس، ومن المتوقع أن يبدأ بنفس الطريقة التي بدأ بها المباريات الأخيرة، وسيكون بديل الدون في الهجوم جونزالو هيجواين، أما دي شيليو فسيبدأ في مركز الظهير الأيسر.

التشكيل | 4-3-1-2