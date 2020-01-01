موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد الإنتر في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر وذلك في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي 2019-20، بالإضافة للقنوات الناقلة للقاء؟



يحتضن ملعب جيوسيبي مياتزا قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي تلك التي ستجمع بين الإنتر ويوفنتوس في صراع مباشر على الصدارة، وذلك يوم الأحد المقبل 1 مارس 2020 ملاديًا، الموافق 5 رجب 1441 هجريًا.

يتصدر البيانكونيري الترتيب برصيد 60 نقطة ويسعى للحفاظ على الصدارة في المباراة الصعبة التي تنتظره ضد الأفاعي خارج ملعبه، ولا يوجد سوى الفوز فقط من أجل الحفاظ على مركزه لأن لاتسيو يأتي خلفه بفارق نقطة واحدة فقط!.

يتواجد الإنتر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة فقط، لذا فالفوز على السيدة العجوز في اللقاء المقبل وكذلك في المباراة المؤجلة أمام سامبدوريا -بسبب المخاوف من فيروس كورونا- سيجعلاه يتساوى في الرصيد مع يوفنتوس لتعويض تعثراته في الفترة الماضية.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر القنوات الناقلة للمباراة..

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موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - الإنتر أليانز ستاديوم الأحد 1 مارس 2020،

5 رجب 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يستعد ساري لأحد أهم المواجهات في الدوري الإيطالي هذا الموسم في ظل الصراع المُحتدم على القمة مما سيجعل يستخدم كل أسلحته من أجل هذه المواجهة الصعبة، حيثُ سيستعين بالنجم كرستيانو رونالدو بالإضافة إلى ديبالا من أجل ضمان قوة هجومية تعطيه أفضلية في المباراة .

التشكيل المتوقع 4/4/2

جيتش تشيزني

دانيلو- ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

رودريجو بينتانكور- ميرالم بيانيتش - أدريان رابيو- خوان كوادرادو

باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للإنتر

يدخل كونتي المباراة دون تفكير سوى في كيفية الفوز الذي سيعطيه الكثير من الثقة في المنافسة هذا الموسم على لقب الكالتشيو فيما تبقى من أسابيع قليلة قادمة، الضغط النفسي كبير على فريق الإنتر في ظل فارق النقاط البسيط لكن هذه المباراة يُمكن أن تحسم كل هذه الضغوط لذلك رغم أن المباراة خارج ملعب الإنتر إلا أن كونتي لن يتردد كثيراً في أن يهاجم خصمه بتشكيلة قوية على رأسها لوكاكاو ولوتارو مارتينيز.