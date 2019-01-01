موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

أبانوب صفوت

يتهيأ ملعب أليانز ستاديوم لاستضافة المباراة القادمة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، والذي سيتقابل فيها مع فريق أودينيزي في إطار الجولة 16 من الدوري الإيطالي، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

يرغب البيانكونيري بتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة السابقة ضد لاتسيو عندما سقط حامل اللقب بثلاثية مقابل هدف، مما أفقده الصدارة لصالح الإنتر الذي استغل الفرصة لينقض على المركز الأول ويبتعد بفارق نقطتين.

يتواجد فريق أودينيزي في المركز السادس عشر وكان قد تعادل في الأسبوع الماضي مع فريق نابولي، ويبحث عن انتصاره الأول في الدوري منذ بداية شهر نوفمبر الماضي عندما تفوق على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، القنوات الناقلة لها في إطار الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

ساري: لست قلقًا من وضع يوفنتوس الحالي

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة يوفنتوس - أودينيزي أليانز ستاديوم الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الآخر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية فابريزيو باسكوا beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في المباراة القادمة ضد أودينيزي كلٌا من جورجيو كيلليني وسامي خضيرة بداعي الإصابة، كما سيغيب ميراليم بيانيتش وخوان كوادرادو بسبب الإيقاف.

Complimenti a tutti. Era importante vincere e lo abbiamo fatto da Squadra. #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/tOvK7ozdgs — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) December 11, 2019

سيدخل ماوريتسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري بنفس تشكيلته المعتاده وبطريقة (4-3-1-2)، بالدفع بليوناردو بونوتشي بجانب ماتياس دي ليخت في قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي إيمري تشان، رودريجو بنتانكور وأدريان رابيو، مع الإعتماد على كريستيانو رونالدو وهيجواين في خط الهجوم وخلفهم باولو ديبالا.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو

أدريان رابيو - إيمري تشان - رودريجو بنتانكور

ديبالا

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين

الغيابات والتشكيل المتوقع لأودينيزي

لا توجد غيابات في صفوف أودينيزي في مباراتهم ضد يوفنتوس بالجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب لوكا جوتي.

سيبدأ المدرب جوتي بنفس التشكيل المعتاد والذي خاض به مباراة نابولي الآخيرة وبأسلوب (3-5-2)، وسيبدأ بالثلاثي نويتينك، وتروست إيكونج وسيباستين دي مايو في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي كيفين لاسانيا وستيفانو أوكاكا لقيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 3-5-2